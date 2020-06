El juez estalla contra Bousselham tras su defensa a Iglesias: "¿Qué me está contando?"

Las reiteradas contradicciones de la exasesora de Podemos Dina Bousselham durante su declaración el 18 de mayo en la Audiencia Nacional como perjudicada exasperaron al juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que estalla contra la testigo, que en todo momento defiende la actuación de Pablo Iglesias: "¿Qué me está contando?", llega a decir el instructor, según consta en la grabación de la comparecencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En un intenso interrogatorio, que inicia uno de los dos representantes del Ministerio Fiscal, el juez García Castellón evidencia en varias ocasiones su enfado por las diferentes versiones de Bousselham, que contestó una veintena de veces que Pablo Iglesias le había entregado "dañada" la tarjeta que le habían robado. Sin embargo, unos días después presentó un escrito ante el juez asegurando todo lo contrario; que sí había podido acceder al contenido de la tarjeta.

Dina Bousselham declaró por segunda vez como perjudicada por la supuesta actuación del clan policial mafioso presuntamente encabezado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, y que tenía en su poder una copia de la tarjeta SD de esta mujer. La exasistente de Iglesias en el Parlamento Europeo fue objeto del robo de su móvil en 2015. Y estos hechos fueron denunciados ante un Juzgado de Alcorcón (Madrid).

Y esta denuncia inicial fue ampliada en febrero de 2016, apuntando a que el periódico digital OKDiario había publicado varias capturas de pantalla obtenidas del teléfono sustraído. En ese momento, hacía un mes que Pablo Iglesias ya disponía de la tarjeta robada, que le había entregado el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

"No me quiere entender"

"No me quiere usted entender o no me explico yo bien. Vuelvo a repetir: usted denuncia a finales de 2015 lo que denuncia [el robo del teléfono móvil], y sin embargo una parte importante de lo que denuncia, que es la tarjeta, lo recupera, ¿y no lo dice cuando amplía la denuncia en ese momento?", pregunta entonces en juez.

"No, no, no lo hice", reconoce entonces la exasistente de Pablo Iglesias al magistrado, que pone un ejemplo de lo que él considera una forma de actuar que "no tiene sentido": "O sea, ¿usted denuncia el robo de su coche, recupera el coche y resulta que no lo dice? ¿Qué sentido tiene?".

"Hombre, por favor, le ha dicho una persona, en la que usted confía totalmente, y además es su jefe de filas [Pablo Iglesias], que esa es la tarjeta, porque él ha comprobado, entonces ¿qué me está usted contando?"

Bousselham, contesta entonces utilizando el mismo ejemplo del magistrado, que no tenía por qué saber si ese era su coche. Y ante esta respuesta, García Castellón estalla: "Hombre, por favor, le ha dicho una persona, en la que usted confía totalmente, y además es su jefe de filas [Pablo Iglesias], o como quiera usted llamarlo, que esa es la tarjeta, porque él ha comprobado, entonces ¿qué me está usted contando?".

"No tiene sentido"

"Pues en ese momento no lo hice", reitera Bousselham, que es interrumpida por el instructor: "Pero esto no tiene sentido. Puede usted no contestar, pero me sorprende tantísimo. No lo puedo entender", completa el juez, que en su interrogatorio muestra ya su enfado por las contradicciones de la exasistente de Iglesias, y se dirige a la testigo para reiterarle sus dudas: "¿No me puede usted contestar a esa concreta pregunta?".

Bousselham reacciona para reconocer que cuando amplió la denuncia en febrero de 2016 en el Juzgado de Alcorcón (Madrid) por el robo de su teléfono móvil, lo hizo únicamente para relacionar el robo con las publicaciones de OKDiario: "Y en ningún momento mencioné esa tarjeta que yo nunca he podido comprobar que se trataba de contenido de mi móvil, simplemente", contestó la exasistente.

Con esta respuesta contradictoria, el instructor reitera a la testigo que se suponía que Pablo Iglesias, horas o días antes, le había entregado la tarjeta, que había visto previamente: "Es imposible que no se acordara. Usted es la que está declarando, y yo me doy por enterado, de que no me doy por enterado, que quede claro", espeta el juez.

Pregunta del fiscal

Con este interrogatorio, uno de los fiscales de la causa tomó la palabra, para preguntar de forma directa a Bousselham sobre la responsabilidad del vicepresidente del Gobierno en la decisión de no comunicar al Juzgado del Alcorcón que había recuperado la memoria sustraída: "Queremos formularle una pregunta clara a la testigo, además recordándole que está bajo la obligación de no faltar a la verdad, y no contestar con reticencias ni inexactitudes, y la pregunta es muy clara: cuando se formula esa ampliación de la denuncia, ¿el señor Pablo Iglesias o un tercero le dicen que no haga constar que esa tarjeta la tiene el señor Pablo Iglesias", interpela el fiscal.

"No, yo amplío la denuncia relacionándola con el caso de OKDiario porque veo evidente que esa información que sale publicada...", contesta Bousselham, que en ese momento es interrumpida por el representante del ministerio público: "No, no, no, escuche la pregunta: ¿El señor Pablo Iglesias o un tercero le indican al hacer esa ampliación de la denuncia que no comunique que Pablo Iglesias tiene la tarjeta". A lo que la testigo responde de forma categórica: "No".

El fiscal, además, introdujo en la comparecencia otra línea de investigación sobre la actuación del líder de Podemos: que Iglesias no quisiera devolverle la tarjeta a Bousselham para que no pudiese difundir su contenido en el que había conversaciones suyas y de otros miembros del partido.

Petición de la Fiscalía

Precisamente, esta segunda comparecencia de Bousselham se llevó a cabo después de que los fiscales de anticorrupción se lo reclamaran al juez. En el escrito en el que pedían al juez la declaración los representantes del Ministerio Fiscal ya apuntaban que Iglesia podría haber cometido los delitos de revelación de secretos y daños informáticos en calidad de cooperador necesario. Sin embargo, del análisis jurídico de los hechos y la incapacidad de probar los hechos, los fiscales consideran imposible imputar a Iglesias cualquiera de los dos delitos.

El primero, el de revelación de secretos, porque anticorrupción considera que Dina Bousselham renunciará a acusar del mismo a Iglesias, su jefe en Podemos; y en el caso de los daños informáticos, creen que en el momento actual es muy difícil saber quién dañó la memoria SD que el presidente del Grupo Zeta entregó a Iglesias en enero de 2016.

Durante el interrogatorio, el juez llega a tomar la palabra en varias ocasiones para destacar que "la tarjeta está destruida en el periodo de seis meses", "¿no le parece extraño?", llegando incluso a calificar los hechos como "suficientemente graves". El instructor dio por finalizado la tensa declaración con una frase muy elocuente, sobre el futuro judicial de Bousselham, y por consiguiente, de Iglesias: "Hemos terminado de momento... y digo de momento...".