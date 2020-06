Un juez exime a Fernando Simón: "Había discrepancias en la comunidad científica"

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha rechazado investigar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por los delitos de homicidio imprudente, contra el derecho de los trabajadores por la ausencia de material de protección para sanitarios y falsedad documental por ocultar las cifras de muertos.

Según un auto del pasado viernes, el magistrado Juan Javier Pérez Pérez dice que no tiene competencia para investigar el homicidio imprudente. Sobre la falta de medios de protección niega la responsabilidad de Simón argumentando que no había consenso entre la comunidad científica sobre cuáles eran las medidas adecuadas y además no había suficiente material para todos.

“Resulta evidente y notoria la existencia de discrepancias en la comunidad científica y en los órganos sanitarios nacionales e internacionales sobre la mayor o menor idoneidad de los medios de protección utilizados”, dice el magistrado, quien también sostiene que hay “diferentes métodos de contabilidad teniendo en cuenta o no el hecho de haber dado positivo previamente en el test”. A su juicio, el modo de contar los muertos no puede considerarse falso “si se indican los criterios tenidos en cuenta”.

La abogada Verónica Suárez, en representación de unos familiares que han perdido a su madre y su abuela en la pandemia, acusa a Simón del delito de homicidio imprudente. Le consideran responsable por sus decisiones adoptadas como cargo público. Pero estas familiares fallecieron en el hospital de Móstoles y el juez dice que ese delito, en caso de existir, “se comete en el lugar en el que se produce”.

“En este caso la muerte se produjo en Móstoles por lo que este Juzgado de Instrucción de Madrid carece de competencia territorial”, explica el auto, “sin perjuicio de que la querella pueda ser interpuesta ante el juzgado territorialmente competente”. En cuanto al resto, el juez estima que “no pueden apreciarse indicios de estos delitos que justifiquen la admisión de esta querella”. Explica que es “notorio” que no había material de protección suficiente para todos los sanitarios “por lo que no puede considerarse constitutivo de delito”.

Los querellantes recurren

Los familiares que presentaron la querella ya han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Se quejan de que no vaya a haber una investigación por el fallecimiento de miles de personas cuando sí que se indaga cualquier muerte por accidente de tráfico o incidente laboral. "Respecto del homicidio no ha dicho que no haya delito, sino que el Juzgado competente es el de Móstoles, y en vez de haber incoado diligencias previas, inhibiéndose al juzgado que entiende competente, sino que ha inadmitido por falta de competencia territorial", se quejan los querellantes. "Entendemos que esta actuación está buscando no hacerse con la causa para el supuesto de que los Juzgados de Móstoles no se reputen territorialmente competentes", dicen.

Cuando el pasado viernes, la juez de Instrucción número 51 de Madrid desestimó la petición de otro denunciante de investigar a Simón, indicó que ya había otras querellas presentadas contra él. Una de ellas era esta del Juzgado número 11 que ha rechazada abrir diligencias. Hay presentada al menos otra querella en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, según informan fuentes jurídicas a este periódico