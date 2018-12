El juez cita como imputado al chófer de Bárcenas por la 'Operación Kitchen'

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado para el próximo miércoles, 12 de diciembre, a Sergio Ríos, quien fuera chófer de Luis Bárcenas, en calidad de investigado para que aclare su posible participación en la 'Operación Kitchen', el operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 para robar información sensible que el extesorero se habría llevado del partido cuando fue despedido.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha convocado a Ríos a petición de la Fiscalía Anticorrupción para que aclare si fue contratado por el operativo presuntamente liderado por los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño para hacerse con los documentos de Bárcenas.

'Kitchen' es la séptima pieza secreta derivada del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo. Es, según las fuentes consultadas, la más delicada de toda la investigación, pues se trataría de un encargo realizado al comisario jubilado pero costeado con fondos públicos para satisfacer intereses particulares, esto es, del PP.

Sin secretos oficiales

Ríos podrá declarar sobre todo lo que sabe sin las trabas de la Ley de Secretos Oficiales, que impone un velo sobre los dispositivos sufragados con fondos reservados, dado que el Consejo de Ministros ha acordado este mismo viernes desclasificar toda la operación. No obstante, este no era 'a priori' un obstáculo para él, dado que no era miembro de la Policía Nacional en el momento de los hechos y estaba desempeñando la función de confidente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Se da la circunstancia además de que en 'Kitchen' confluyen dos procedimientos judiciales diferentes, el que investiga el juez De Egea sobre los presuntos delitos del comisario Villarejo, y el que sigue el también juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre la presunta financiación irregular del PP a partir de las anotaciones de Bárcenas sobre la posible existencia de una 'caja b' en la formación política.

De hecho, estaba previsto que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, comparecieran ante De Egea este mismo 12 de diciembre, pero su declaración se ha suspendido y ha sido reemplazada por la de Sergio Ríos, porque ambos han sido llamados a declarar el día 21 del mismo mes ante el juez De la Mata sobre el mismo asunto, ya que tiene interés en conocer los papeles que Bárcenas se pudo llevar del partido.

La pieza 'Kitchen' se incoó tras un atestado policial fruto del análisis de la documentación intervenida en su día a Villarejo, donde aparecieron recibís firmados por el propio Sergio Ríos así como una serie de audios que apuntarían a la existencia de un operativo secreto para sustraer documentación del partido a Luis Bárcenas y su esposa en el año 2013.

Ríos no será el último en declarar ante el juez De Egea, que cuando solicitó al Consejode Ministros desclasificar el operativo acordó además investigar a Villarejo, a García Castaño y al que en 2013 era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias debían comparecer como testigos y víctimas de un presunto robo, aunque esto de momento ha quedado aplazado.

Mientras, De la Mata pidió al Ministerio del Interior que remitiese urgentemente al juzgado toda la documentación relativa a este operativo y, según fuentes consultadas por Europa Press, el departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska ha encontrado ya en sus archivos los recibís originales de los que hasta ahora sólo constaba la copia de Villarejo y tiene intención de remitirlos a la Audiencia Nacional con un informe sobre la 'operación Kitchen'.