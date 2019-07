Las dos caras del caso de la juez de los ERE: la Justicia la desautoriza pero avala su imparcialidad

Aunque se pueda considerar más o menos acertada su gestión su instrucción del caso de los ERE o su forma de interrogar, ello no demuestra parcialidad. La Audiencia de Sevilla ha desautorizado este lunes a la juez María Núñez Bolaños, ha ordenado reabrir el caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía que ella mismo cerró y le ha habilitado para que practique más diligencias. Pese al varapalo, ha defendido su objetividad ante las acusaciones del PP: "No existe dato alguno que implique pérdida de imparcialidad por parte de la Ilustrísima".

Desde la formación de Pablo Casado se ha hecho referencia a la falta de imparcialidad de la magistrada. Consideran que los interrogatorios estaban "cargados de prejuicios" y que "consistían en realizar preguntas y afirmaciones capciosas y sugestivas encaminadas únicamente a obtener respuestas favorables a las tesis defensivas y, por supuesto, que fuesen contrarias a nuestras tesis acusatorias". Ante las acusaciones de los populares, los jueces han insistido en que no se observa en la actividad de Núñez Bolaños "absolutamente nada de lo que se dice" desde el PP.

Los jueces han reiterado que los ejemplos citados por el partido azul "no muestran parcialidad alguna". A juicio de los magistrados, "es lógico que la instructora no acepte sin más la opinión del testigo y le pregunte por alternativas" y no es símbolo de parcialidad que haya alguna "pregunta que pueda ser errónea o estar mal formulada".

La Audiencia Provincial ha avalado la petición del PP de reabrir la causa, pero ha defendido a la juez de las acusaciones más fuerte. "No ha asumido función procesal de parte alguna, como se afirma, y el Tribunal no observa nada de esto ni en las actuaciones ni en las transcripciones", han señalado los magistrados en el auto.

Asimismo, han desestimado los señalamientos del PP que le atribuían a la instructora la filtración a la prensa del archivo de las actuaciones: "No sabemos si quiera si ello fue una filtración o un bulo, de los que tantas veces surgen en causas semejantes".

Denuncia, recurso y baja

No es la primera vez que desde el PP andaluz intentan apartar a la magistrada de la macrocausa. El PP cree que la instructora ha actuado con "total y absoluta renuencia" a la práctica de unas diligencias que se acordaron hace más de cuatro años. A su juicio Núñez Bolaños ha desobedecido "consciente y deliberadamente lo ordenado" por la Audiencia de Sevilla "en tres autos", una conducta de que los populares califican de "ilegal".

La decisión de la Audiencia de Sevilla de respaldar el recurso del PP llega una semana después de que el Fiscal Jefe de la Fiscalía anticorrupción, Alejandro Luzón, presentara una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra Núñez Bolaños. En ella, le acusó por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE así como en el caso Avales y en el caso IDEA.

Tras aquella denuncia, una decena de abogados defensores personados en las distintas macrocausas que se instruyen en Sevilla hicieron público un comunicado en el que tachaban de "auténtico desatino" la decisión del ministerio público. De hecho, señalaron que la nota emitida por la Fiscalía General del Estado sólo incluía "juicios de valor gravemente ofensivos y que arrojan una duda explícita sobre la probidad profesional y el actuar jurisdiccional de la juez". Queda ahora que la Justicia responda a los señalamientos emitidos por Anticorrupción.