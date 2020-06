El juez reactiva la investigación a BBVA con la declaración de los responsables del forensic

Se reactiva la investigación sobre el BBVA en el 'caso Villarejo'. El juez Manuel García Castellón ha citado a declarar en calidad de testigos a los responsables del forensic en España de Price Waterhouse Coopers (PwC). Según consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, tendrán que comparecer el 22 y 23 de junio para esclarecer los contratos que la entidad bancaria sustrajo con las empresas del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pretende interrogar a ambos testigos con relación al informe preliminar de 22 de marzo de 2019 relativo a los procesos de selección, adjudicación y contratación de Cenyt (empresa propiedad de Villarejo) con BBVA. También preguntará por el informe preliminar de 11 de julio de 2019 vinculado a los procesos de facturación, contabilización y pago de los servicios prestados por la sociedad del ex alto mando de la Policía para la entidad entonces presidida por Francisco González.

Según ha precisado el juez, los dos testigos "deberán acudir, preferentemente, a hacerlo de forma presencial". Si no pueden acudir, deberán comunicarlo "a la mayor brevedad"y solicitar "la utilización del sistema de declaración a través de videoconferencia".

Investigación por cohecho y corrupción

Los interrogatorios tendrán lugar siete meses después de que el representante jurídico del BBVA compareciera ante la Audiencia Nacional. En verano de 2019, el juez acordó la imputación de la entidad por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. En concreto, se le investiga por los contratos que habría suscrito con la empresa Cenyt -propiedad del comisario- durante 13 años.

En el marco de las pesquisas se han realizado también a otra decena de citaciones. En la lista de imputados destacan el expresidente del banco Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano; el actual asesor de presidencia Juan Asúa; el ex jefe de seguridad Julio Corrochano y el ex jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias Antonio Béjar, quien fue destituido de su cargo en la entidad en medio de los interrogatorios.