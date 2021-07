El magistrado Manuel García Castellón ha archivado la imputación de Repsol y CaixaBank por el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Se trata de los primeros sobreseimientos de dos clientes VIP del policía a quienes imputó en el marco de la pieza número 21 del caso Tándem. El instructor también archiva las diligencias para Antonio Brufau e Isidro Fainé, desligándolos de esta manera del encargo que giraron al Grupo Cenyt en el año 2011 para espiar a Luis del Rivero, según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli.

Las pesquisas seguirán abiertas contra Villarejo y los exjefes de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y de Caixa (Miguel Ángel Fernández Rancaño). Sin embargo el instructor considera que los entonces presidentes de la petrolera y el banco no deben rendir cuentas en este procedimiento penal porque no se puede acreditar su participación en la contratación del comisario. Además, explica que de la documental aportada por las dos firmas se desprende que esta gestión no recaía en el ámbito de control del presidente sino el de sus directores de seguridad.

Pese a ello, el magistrado explica en su auto que las pruebas que existían en la causa "hacían necesaria" la llamada de ambos presidentes. Se refiere el instructor a las conversaciones recogidas entre los exjefes de seguridad en las que apuntaban al temor de Brufau por el intento de asalto de Luis del Rivero al capital de Repsol o al informe del director de cumplimiento normativo que apuntaba a la existencia de un acuerdo entre Brufau y Fainé en compartir los servicios contratados a Cenyt. Sin embargo, el juez les da la razón y concluye que no hay pruebas que demuestren que sabían que se estaba contratando al comisario.

"No tienen obligación de vigilancia"

"No consta participación del Sr. Fainé en la contratación de la mercantil Cenyt, que recordemos, fue ejecutada por el Sr. Fernández Rancaño (...). Tampoco consta en las actuaciones que Antonio Brufau tuviese conocimiento de a qué empresa se contrataba, ni de la existencia del Sr. Villarejo Pérez", recoge García Castellón, el cual añade que "en toda la documentación aportada por ambas compañías no se desprende que estos tengan una obligación de supervisión y vigilancia, sino más bien al contrario".

A ello añade al magistrado que en el ordenamiento jurídico no cabe responsabilidad objetiva por razón de cargo, de ahí que considere que es imposible mantener las imputaciones de Brufau y Fainé. Además recuerda que "se deben evitar los daños reputaciones de naturaleza empresarial" como ocurre en este caso. Cabe recordar que además de Repsol y Caixa, en la causa también figuran implicados otros grandes clientes VIP del comisario como Mutua, BBVA o Iberdrola Renovables, a quienes también se le atribuye delito de cohecho por contratar a Villarejo mientras estaba en activo en la Policía Nacional.