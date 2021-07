El juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha apartado a Manos Limpias de la investigación del rescate a la aerolínea Plus Ultra, al no haber presentado la preceptiva querella para ejercer la acusación particular.

En un auto fechado el pasado 16 de julio al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Esperanza Collazos señala que el documento presentado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, no cumple con los requisitos impuestos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ejercer la acción penal.

El juzgado madrileño suspendió la semana pasada el rescate a la aerolínea, a la que dio un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, un rescate polémico por las características de la aerolínea, tal y como desveló 'Vozpópuli'.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la covid-19 ha puesto en una situación difícil.

Abonar el préstamo a Plus Ultra

El pasado 14 de julio la SEPI, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo, cuyo segundo pago estaba previsto para el 28 de este mes.