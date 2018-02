El juez del 1-O a una abogada: “¡Trabaje que para eso le pagan, yo no soy su esclavo!

referéndum del 1-O protagonizó un agrio enfrentamiento con una de las abogadas durante el El juez de Barcelona que investiga desde hace casi un año la celebración delprotagonizó un agriocon una de las abogadas durante el interrogatorio al considerado ideólogo del proceso soberanista, según el vídeo de la declaración en sede judicial al que ha tenido acceso íntegramente Vozpópuli.

Habían transcurrido unos 20 minutos de comparecencia cuando el magistrado José Antonio Ramírez Sunyer preguntó al acusado Carles Viver acerca de su participación en el diseño de un ejército propio para Cataluña. Se basaba el juez en un correo electrónico sobre la materia remitido por Viver al exresponsable de la Hacienda catalana, Lluís Salvadó.

Justo cuando Viver iba a empezar a contestar, la abogada de Salvadó interrumpió el interrogatorio para preguntar el punto de la causa en el que se hallaba el documento. El juez ya en ese momento reaccionó de forma airada y le recriminó a la letrada haber cortado la contestación del investigado. Le instó a no volver a hacerlo porque “si no esto es una olla de grillos”. "Usted ahora no me puede interrumpir, me puede interrumpir en en todo caso el abogado de él", añadió.

Viver contestó -tras agradecer la interrupción porque le había permitido recordar- y al terminar el juez aprovechó para facilitarle a la abogada el folio de la causa en el que se encontraba el documento citado y que aludía a su cliente. “¿En qué tomó?", insistió la letrada, que terminó de airar al juez.

“No lo sé, míreselo usted, que tiene escaneada toda la causa. Trabaje usted que para eso le paga su defendido. Yo le he dicho el folio, el tomo búsqueselo usted, yo no soy su esclavo para buscarle el tomo, por si acaso se lo había pensado”, le espetó alzando el tono de voz y visiblemente contrariado.