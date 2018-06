Los jueces creen que la Manada no volverá a actuar porque ya se les conoce y cuentan con rechazo social

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que ha decidido permitir la excarcelación de la Manada argumenta, entre otros motivos, que no existe riesgo de reiteración delictiva por el rechazo social que se han generado en su contra los cinco jóvenes sevillanos. “La repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva”, dice el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Según los jueces hay “extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social; todo ello, junto con la pérdida de su anonimato hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva”.

En otro punto los jueces dicen que “la alarma social no es un criterio válido a los efectos de apreciar la necesidad de la prisión provisional”. A su juicio hacerlo por este motivo es un "automatismo del que se debe huir". El tribunal tenía la posibilidad de ampliar esta prisión provisional otros dos años y medio más de los dos que ya han permanecido entre rejas. Por ley se les puede mantener hasta la mitad de la pena de nueve años impuesta en su condena por abuso sexual sobre una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016.

Viven a 500 kilómetros

También valoran que los condenados viven muy lejos de la víctima como para incomodarla. Ellos son de Sevilla y ella vive en Madrid. "Debe considerarse también que los acusados tienen su residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que entendemos puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional". El tribunal les impone la prohibición de desplazarse a Madrid, deben comparecer ante las autoridades tres veces por semana y tienen prohibido abandonar España.

En su auto de 33 folios -incluyendo el voto particular contrario del presidente del tribunal- insiste en que "ninguno de los acusados ahora condenados cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados". “Entendemos que para valorar la situación actual ya no cabe retomar las razones que fundamentaron en un primer momento la adopción como medida cautelar de la prisión provisional, entre las que se indicaba la posibilidad de imponer a los acusados unas penas de 80 años de prisión”, alega el tribunal integrado por los magistrados José Francisco Cobo, Ricardo González y Raquel Fernandino.

El cambio de criterio mantenido hasta ahora por esta última magistrada ha condicionado la balanza del tribunal hacia el lado de la excarcelación con la condición del pago de una fianza de 6.000 euros. De este modo, la magistrada Fernandino ha votado del lado del juez que emitió el polémico voto particular de la sentencia en el que defendía la absolución de La Manada y calificaba de "jolgorio" la escena en la que se produjo el abuso sexual.

Pozoblanco

"No es constitucionalmente razonable la interpretación según la cual el dictado de una sentencia condenatoria lleva consigo, implícitamente, la prolongación automática del plazo máximo de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la condena impuesta", concluye el tribunal.

Sobre los hechos de Pozoblanco en los que se investiga otro presunto caso de abuso dos meses antes de San Fermín y en el que están implicados cuatro de los cinco condenados, el tribunal dice que desconoce cuál es "la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016". "A día de hoy, ni siquiera ha sido dictado auto de procesamiento", zanja el auto al tiempo que añade que ha pasado "tiempo más que suficiente para que se hayan realizado las investigaciones necesarias" en este caso. Dice esto para descartar que la liberación de los acusados pueda influir en las pesquisas.

Esta investigación de Pozoblanco se inició una vez que los investigadores hallaron en los móviles del grupo una grabación en la que se aprecia como cuatro de ellos manosean los pechos de una joven en estado de aparente inconsciencia en la parte de atrás de un coche. En este auto el tribunal destaca que los condenados han denunciado la "ilicitud" de esa prueba porque ellos entregaron sus móviles sólo para que se investigase el caso de la presunta violación de Pamplona por la que habían sido detenidos.

Riesgo de fuga

Los abogados de la víctima apelaron al riesgo de fuga argumentando que la pena para los acusados podría ser mucho mayor si se aceptase su recurso en el que piden los hechos de Pamplona sean considerados agresión sexual y no abuso sexual. El tribunal contesta a esta pretensión que el mismo argumento usan las defensas de los acusados para decir que sus recursos pueden derivar en la absolución definitiva de sus clientes.

Según el tribunal, en relación al riesgo de fuga, que durante la instrucción de la causa se vinculaba a las altas penas solicitadas y a la inminencia de la celebración del juicio oral, estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener.

“En tal sentido, no habiéndose cuestionado durante todo el procedimiento el arraigo familiar y social de todos los condenados, no cabe ahora, por razón de haya recaído sentencia condenatoria, negárselo; como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga como un riesgo genérico y no concreto que las partes acusadoras no han tratado siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de fuga; riesgo que, aun estando siempre latente, no cabe inferir en este caso como una posibilidad real y concreta, y que, en todo caso, puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas cautelares menos gravosas para la libertad”, zanja el tribunal.