Jubilarse tres años antes por década trabajada ya es posible, según un juez

El Juzgado de lo Social número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha estimado una demanda, presentada por el sindicato USO Cantabria, que aplica un coeficiente reductor del 30 por ciento a una azafata de vuelo cántabra, por lo que podría adelantar su jubilación tres años por cada década trabajada. La sentencia, emitida el 20 de enero de 2025 y contra la que cabe recurso, permitiría a esta trabajadora adelantar su jubilación en seis años.

USO Cantabria explica en un comunicado que, a finales de 2022, inició el estudio para reclamar el derecho del colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) a la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación como personal de vuelo. El sindicato reclamó reiteradamente ante el Ministerio de Igualdad acabar con lo que consideraba "una discriminación histórica", ya que, ha apuntado, es un colectivo mayoritariamente feminizado, pero asegura que recibió "siempre la callada por respuesta".

El 20 de junio de 2023 se inició un procedimiento administrativo con una azafata cántabra residente en Tenerife para el reconocimiento del coeficiente reductor de esta profesional, siendo denegado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que dio lugar a la interposición de la correspondiente demanda en junio del año 2024. El fallo, que facilitado a los medios de comunicación por USO, reconoce "el derecho de la trabajadora a la pensión de jubilación solicitada; esto es, jubilación anticipada con un coeficiente reductor de 0,30 aplicado a los años completos efectivamente trabajados como tripulante de cabina de pasajeros".

La sentencia, ante la oposición del INSS basada en que el Real Decreto 1559/1986 de 28 de junio no menciona a los TCP, recoge que "no reconocer el derecho a los coeficientes reductores por ese único motivo supondría no solo una discriminación directa por ser la misma actividad de trabajos aéreos desarrollados por otras categorías, sino, además, una discriminación indirecta por razón de género", ya que esta profesión "es mayoritariamente desempeñada por mujeres".

USO considera que esta sentencia, por su fundamentación jurídica, "puede suponer un antes y un después en las compañías aéreas españolas dado el impacto en la planificación de las plantillas, que en estos momentos las conforman más de 30.000 TCP, según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea". El sindicato tiene en curso otra reclamación de otra azafata cántabra que se verá, en esta ocasión, en instancias judiciales de Cantabria.