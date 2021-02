Más del 60% de los españoles entre 18 y 34 años no conoce que sucedió el 23 de febrero de 1981, y casi un 75% desconoce quién intentó subvertir el orden democrático. El conocimiento sobre el intento de golpe de Estado da un vuelco entre los mayores de 55 años, que en un 92,2% aseguran conocer qué sucedió aquella noche, según recoge una encuesta de NC Report publicada este martes en 'La Razón'.

Teniendo en cuenta la media de todos los participantes, en torno a dos tercios de los consultados conocen qué sucedió aquella fecha, y un 56,2% contestó afirmativamente a la pregunta: "¿Sabe quién dio el golpe?"

El estudio también incide en el papel del entonces jefe de Estado, Juan Carlos I, y la mayoría de los preguntados (51,5%) sostienen que el Emérito tuvo un papel "fundamental", por un 17,6% que piensan que no, y un 30,9% que opinan que el monarca no tuvo un papel relevante.

Los participantes también contestaron a la posibilidad de que se pudiera repetir un golpe a día de hoy. Más de la mitad (55,7%) no creen que sea algo factible, por un 36,6% que no descartan que pudiera producirse. Mientras que un 7,7% no tienen una idea clara al respecto.