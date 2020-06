José Manuel Soto: "Aquí era franquista casi todo el mundo, luego fuimos monárquicos y pronto, republicanos"

Eran finales de la década de 1980 y los discos y los casetes se vendían como churros. Entonces, José Manuel Soto (El Carpio, 1961) publicó Por ella y 'colocó' más de 200.000 copias. A los tres años, apareció Déjate querer y continuó en la cresta de la ola de lo que muchos denominaron como la 'canción ligera andaluza'. Quizá España nunca fue tan feliz y despreocupada como en aquel tiempo de su reciente historia.

Desde que Soto debutó en el mundo de la canción hasta que lo hizo en Twitter pasaron muchos años. Entre medias, hubo un tercer puesto en el festival de la OTI, más de una quincena de discos, múltiples conciertos y unas cuantas apariciones en programas de televisión. Ahora, desde sus redes sociales, se ha convertido en uno de los azotes de la izquierda. Se podrá estar de acuerdo o no con su discurso, pero es indudable que no tiene pelos en la lengua.

Con este diálogo, Vozpópuli inicia la sección A Voz en Grito, que se publicará cada lunes y que pretende trasladar los puntos de vista de la actualidad de personas que tienen por costumbre decir lo que piensan. ¿Hay argumentos detrás de cada exabrupto?

Pregunta: Lamentó usted recientemente la "deriva totalitaria" de la política española. ¿Qué le lleva a esa conclusión?

Respuesta: Pues que, evidentemente, cuando un Gobierno muestra intención de controlar todos los poderes del Estado es un Gobierno con vocación totalitaria. El de Pedro Sánchez lo es, pues, por ejemplo, pretende controlar el Poder Judicial e incluso los medios de comunicación.

P: Mal lo pinta...

R: Es que tratar de manejar la opinión pública y la justicia es propio de dictaduras.

P: ¿Cómo ha pasado el confinamiento?

R: Lo he pasado bien, sin problemas de salud y disfrutando del campo y la familia. Puede que me venga a vivir al campo para siempre, y creo que no seré el único. Tengo una pequeña finca cerca de Doñana y estoy intentando organizar alguna actividad turística.

P: El bucolismo...

R: El campo es el futuro, más barato y más sano.

P: ¿Le ha parecido desmedido el confinamiento en España?

R: Era una medida necesaria que llegó tarde y ha durado demasiado. Ha paralizado el país y eso es la ruina.

P: Hay quien se ha quejado de que se han recortado libertades...

R: Es que han aprovechado las sucesivas prórrogas del estado de alarma para irnos colando medidas que nada tenían que ver con la situación sanitaria y sí con su agenda “progresista”.

"Han aprovechado las sucesivas prórrogas del estado de alarma para irnos colando medidas que nada tenían que ver con la situación sanitaria y sí con su agenda “progresista”"

P: La izquierda niega que el Gobierno haya actuado mal. O, al menos, peor que en otros países. ¿Qué le parece?

R: La izquierda jamás reconoce errores, pero lo cierto es que estamos a la cabeza mundial en muertes por millón de habitantes, en sanitarios infectados y en empleos perdidos; y eso después de haber tenido el confinamiento más severo. Ha sido una gestión desastrosa. Si la hubiera llevado a cabo un Gobierno de derechas, habría ardido el país.

P: Ahora hay un intento de encumbrar a Fernando Simón e incluso de hacer camisetas con su cara...

R: Se ha convertido en un icono de la izquierda por su aspecto bohemio y desaliñado, como lo fue el Che, pero lo cierto es que su gestión ha sido nefasta y ha estado plagada de improvisaciones y errores que han costado muchas vidas.

P: Quizá hasta tenga futuro en política...

R: No me extrañaría que lo presenten a la Alcaldía de Madrid, se ha hecho muy popular, pero yo echo en falta algo de autocrítica.

P: Hablemos de los ciudadanos y de su disciplina o indisciplina. ¿Usted se ha saltado el confinamiento?

R: Estuve un mes sin salir apenas y luego me lo empecé a saltar, como todo el mundo. Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas, la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso.

"Es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera".

P: Cortita y al pie. ¿Se considera usted de ultraderecha, como le acusan algunos?

R: Para nada. Soy una persona independiente que dice lo que piensa. Hay cosas de Vox con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Yo creo que Vox es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE. De hecho, antes de la moción de censura no tenía representación parlamentaria y ahora son la tercera fuerza política de España. Y no creo que Vox sea ultraderecha, ni un partido xenófobo, ni homófobo ni racista. De hecho creo que no conozco a nadie que sea nada de eso. España es un país mucho más abierto y tolerante de lo que muchos se empeñan en decir. Podemos, en cambio, es ultraizquierda pura y parece que a nadie le molesta.

P: ¿Hay demasiado miedo entre los artistas a decir lo que piensan? En otras palabras, ¿hay miedo a decir que uno es artista y no vota a la izquierda?

R: Los artistas suelen ser de izquierdas. Generalmente, la izquierda siempre se ha vendido mejor que la derecha y, aunque la cague, la seguirán votando, pues es un voto de sentimiento y no de razón. Los poquitos que levantamos la voz contra este Gobierno somos unos apestados para el gremio. A mi me pusieron el cartel de facha y no hay quien me lo quite. Muchos que eran amigos ni me hablan y algunos me insultan a diario en las redes y luego van de tolerantes...

"Vox es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE".

P: Hablemos de uno de los puntos de la agenda progresista que está de actualidad. Tras conocer los atentados contra las estatuas de Colón dijo usted que "hay más gilipollas que botellines". ¿Qué le llevó a pensarlo? ¿El ataque a lo español, asociado con la Leyenda Negra, o la ignorancia?

R. Este movimiento mundial, supuestamente anti-racista, es absolutamente demencial. Gente ignorante y manipulada por medios poderosos interesados en desestabilizar y tergiversar la historia.

P: Se refiere a la Leyenda Negra...

R: Pues sí. La Leyenda Negra antiespañola es fruto de la envidia y del desconocimiento. Ningún país ha hecho más que España a lo largo de la historia para erradicar la esclavitud y los abusos sobre los pobladores de las tierras que conquistaba. Lean el Codicilo de Isabel la Católica. Es la primera declaración de Derechos Humanos de la Historia. Todo es un problema de educación, sobre todo en España.

P: ¿Ha perjudicado a su carrera artística el decir lo que piensa? ¿Algún ayuntamiento le ha vetado por cuestiones ideológicas?

R: Sí, estoy vetado en muchos ayuntamientos donde gobierna la izquierda, además de en televisiones autonómicas, etcétera. Tampoco ayudan mucho los de derechas... La derecha cuando gobierna siempre saca a relucir sus complejos y procura huir de todo lo que huela a derecha. Parece raro, pero es así. Yo siempre he sido independiente, algo que en España no parece entenderse bien. Si me llama un ayuntamiento comunista voy encantado. Mi música no tiene nada de ideológica.

P: ¿Es peligroso, en ese sentido, simplemente definirse como un patriota?

R: Yo veo a muchos artistas americanos e ingleses salir al escenario con camisetas con sus banderas y todo el mundo entiende que son patriotas. Aquí, los que sacamos nuestra bandera o llevamos una simple pulsera (yo por cierto no la llevo), somos etiquetados como fachas. Este país es así, el único del mundo que pita a sus símbolos. Es un problema de educación y de demagogia.

"Este movimiento mundial, supuestamente anti-racista, es absolutamente demencial. Gente ignorante y manipulada por medios poderosos interesados en desestabilizar y tergiversar la historia".

P: ¿Qué significa para usted la bandera española?

R: Para mí, la bandera es el símbolo de mi país. Un país que hizo un enorme esfuerzo por superar viejos rencores y que fue admirado en el mundo entero por eso. Me parece alucinante que ahora se quiera acabar con ese espíritu de concordia y reconciliación, sobre todo por gente que son los bisnietos o tataranietos de los que hicieron la Guerra Civil.

P: Reivindica usted la españolidad y lo español...

R: España es un país admirado y envidiado en el mundo entero, a pesar de ser bastante desconocido. Se conoce nuestro clima, las playas, las paellas, los toros, el flamenco y algo de Picasso, pero todo de forma muy superficial. Yo reivindico la España moderna y emprendedora y también nuestra Historia, posiblemente la más importante del mundo, con miles de páginas llenas de grandeza escritas por hombres libres y ambiciosos. También reivindico nuestra cultura, mezcla de múltiples culturas que nos dieron forma a lo largo de los siglos. Como andaluz, tengo en mis venas sangre romana, visigoda, musulmana, judía y cristiana, pero me siento español y reivindico lo español como algo hermoso y grande.

P: Hay quien le ha acusado a usted de franquista...

R: Hablar de franquismo a estas alturas me da mucha pereza y mucha tristeza, sobre todo porque se habla sin conocimiento y con mucho rencor. A Franco y su época les juzgará la Historia, pero para eso hace falta distancia y objetividad. En España, era franquista casi todo el mundo, luego fuimos monárquicos y pronto seremos republicanos, con el mismo entusiasmo. Somos un país muy chaquetero. Yo estoy agradecido a la Monarquía Parlamentaria porque me ha permitido vivir los mejores años de convivencia y progreso de nuestra Historia, pero se la van a cargar.

P: También le han acusado de significarse y alzar la voz para ganar relevancia...

R: Es absurdo. Un artista la relevancia la gana o la pierde en el escenario, lo demás es accesorio. Mis opiniones son mías, no las publico por ganar nada, pero me gusta opinar y veo que hay gente que me lo agradece. Otras personas me lo reprochan. No se puede caer bien a todo el mundo...

"Hablar de franquismo a estas alturas me da mucha pereza y mucha tristeza, sobre todo porque se habla sin conocimiento y con mucho rencor".

P: ¿No le puede la presión social de nadar contracorriente?

R: Me veo a mí mismo como los cantautores de “canción protesta” de los 60 y 70 del siglo pasado. Creo que el arte siempre tiene que ser crítico con el poder, aunque a veces cueste. Hay mucho arte subvencionado, pero detrás de cada subvención hay un intento de manipulación. El arte debe ser libre e independiente.

P: -Cito un verso de una de sus canciones. "No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer". Le han criticado las feministas...

R: El feminismo tiene fundamentos teóricos legítimos y nobles, pero en la práctica es un disparate. Intentan enfrentar a mujeres y hombres, es un feminismo totalitario y excluyente dirigido por extremistas llenas de complejos y resentimiento. No hay más que mirar los cargos del Ministerio de Igualdad y del Instituto de la Mujer para cerciorarse de que lo que digo es verdad.

P: Irónicamente, usted pidió usted perdón a Carmen Calvo por las canciones románticas que ha compuesto. ¿Ya no se puede cantar libremente, sin censura?

R: Carmen Calvo fue una magnífica Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, una mujer centrada y culta que ha mutado en un ser sectario, totalitario e intolerante. El suyo es un caso digno de estudio y que no es el único. Da mucha pena ver cómo el poder corrompe el alma de las personas.

"Carmen Calvo fue una magnífica Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, una mujer centrada y culta que ha mutado en un ser sectario, totalitario e intolerante. El suyo es un caso digno de estudio".

P: ¿Se ha autocensurado usted alguna vez?

R: Si, acabo de hacerlo hablando del feminismo. Muchas veces hay que pensar bien lo que uno dice porque de lo contrario...

P: Piénselo bien: ¿comparte alguna cosa con Pablo Iglesias?R: Seguro que compartimos alguna afición típicamente española: las cañas, el fútbol, la música y las chavalas guapas.

P: ¿Podría recomendar a algún autor para estos tiempos difíciles, en los que tantos advierten del recorte de libertades?

R: Mis autores de cabecera son Cervantes, Galdós, Perez Reverte y Stefan Zweig. Últimamente he leído cosas muy buenas de Mari Pau Domínguez. Les recomiendo “Las dos vidas del Capitán” , magnífica novela histórica sobre la España de comienzos del XIX. Todo el que lee termina siendo más libre...

P: ¿Considera que actividades como la tauromaquia y la caza están en peligro a medio plazo?

R: Sí y es una pena y un disparate porque son actividades que llevan desde siempre entre nosotros y son una magnífica escuela de conocimiento y respeto por la naturaleza, pero creo que tienen los días contados.

P: Tiempos complejos, tiempos de cambio...

R: Cosas de este mundo progresista y totalitario que nos ha tocado padecer. El toro se extinguirá y los ciervos morirán de hambre por superpoblación, pero eso poco le importa a estos ecologistas de pacotilla.

P: Usted iba a presentar su nuevo proyecto el 14 de julio en la Plaza de Toros de Sevilla. El coronavirus ha alterado sus planes. ¿Cómo vive un cantante estos tiempos?

R: La música lleva en crisis desde que apareció internet. El disco hace años que murió y ahora, además, estamos sin conciertos. Es la ruina total, esperemos que se arregle pronto, puesto que la alternativa, que es la música por streaming, es un sucedáneo sin alma. El alma de la música es cantarle a alguien a quien estás viendo y sintiendo.

P: ¿Y qué hay de sus músicos? Supongo que están también con el agua al cuello...

R: Los músicos en general viven al día y esta pandemia los ha dejado sin nada. Esperemos que acabe pronto.

P: En caso de que la situación actual se alargue, ¿sopesa otros planes para salir adelante?

R: Sí. Si esto se alarga, creo que montaré algún negocio de turismo rural y ecuestre y viviré en el campo entre caballos, que siempre fue mi sueño incumplido.

"Si esto se alarga, creo que montaré algún negocio de turismo rural y ecuestre y viviré en el campo entre caballos, que siempre fue mi sueño incumplido".

P: Una última. ¿Tiene España solución o estamos destinados al desastre?

R: España es un país maravilloso, pero sumamente complicado de gobernar por su diversidad y por unos sistemas educativos desastrosos que son la base de todos los problemas. Hay mucha gente interesada en acabar con la convivencia que nos trajo la Constitución y en destruirlo todo, pero también somos muchos los que lucharemos por evitarlo.

P: Vamos, que no es excesivamente pesimista, a fin de cuentas.

R: Este país puede con todo.