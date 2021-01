José Bono: "Muchos socialistas estamos a disgusto con Podemos en el Gobierno"

El expresidente del Congreso de los DiputadosJosé Bono ha asegurado que "muchos socialistas estamos a disgusto con Podemos en el Gobierno". Así se ha pronunciado el socialista en una entrevista concedida en TVE en la que ha indicado que la formación morada "no pinta casi nada" en el Ejecutivo. "Son como el jugador de tute, hacen una y se cuentan veinte, o cuarenta", ha matizado.

Bono ha definido a Podemos como un partido que "está diseñado al servicio de una persona o de un matrimonio" y ha criticado a dicho partido asegurando que son "radicales" y que lo que pretenden es "generar odio, como con Amancio Ortega".

Al ser cuestionado sobre la polémica que suscita el rey Juan Carlos I, Bono ha sido claro: "Ha tenido una conducta que no ha sido ejemplar. Y lo digo con tristeza y lo digo con dolor". Aún así ha explicado que entiende la decisión del PSOE de no votar a favor de crear una comisión de investigación sobre el Emérito en el Congreso de los Diputados: "Los juristas de la cámara dicen que es posible. Pero que sea posible no significa que sea obligatorio o sea conveniente".

Inviolabilidad de Juan Carlos I

Respecto a la inviolabilidad de Juan Carlos I, el que fuera presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que "la Constitución debe modificarse para suprimir la inviolabilidad del Rey". De hecho ha relatado que "defender hoy la inviolabilidad es como defender la impunidad".