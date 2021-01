Jon Sistiaga: "En las redes sociales se reproducen 'tics' que utilizaron los nazis y los fascistas italianos"

No muchos días antes de la insurrección en el Capitolio, el periodista Jon Sistiaga se encontraba en el país norteamericano haciendo Estados desunidos para Movistar+. Confiesa que el asalto le sorprendió, pero, a la vez, afirma que los participantes tienen un perfil que conoce desde hace casi una década. No los define como ultraderechistas ni como perdedores, sino como 'lunáticos' que consideran necesario que en las sociedades occidentales haya "mano dura" para garantizar el orden.

Este corresponsal de guerra (Irún, 1967) habla en esta entrevista sobre la pandemia, sobre su trayectoria profesional, sobre los peligros de las nuevas formas de comunicación y sobre periodismo. También sobre la condición humana, que ha explorado en territorios donde han sucedido auténticas masacres. Lo hace desde Krápula, uno de los negocios hosteleros en los que participa en la capital madrileña. Su lado más desconocido.

Pregunta. Estuvo usted en el Capitolio en los días previos al conocido asalto. Antes, viajó durante un tiempo por Estados Unidos. ¿Imaginó que podía pasar algo así?

Respuesta. No me imaginaba que podían asaltar El Capitolio, la verdad. Pero te diré que los lunáticos que lo hicieron pertenecen todos a un ecosistema muy particular, en el que se juntan ultraderechistas, negacionistas, anti-vacunas, libertarios…y a estos yo les he seguido desde hace un tiempo, desde que en 2012 hice el documental La América del odio. Su guerracivilismo ya lo había percibido, pero no pensaba que podían llegar a hacer algo tan grave.

P. Recuerdo que, en agosto, también hubo una manifestación de 'negacionistas' en Madrid…

R. El trumpismo es un fenómeno político que está socavando poco a poco nuestras democracias, tal y como las entendemos. Como ocurre a fuego lento, es algo difícilmente perceptible, pero ha erosionado los pilares de la democracia permitiendo cosas como que entren los grandes demagogos en el Congreso; o que controlen el poder judicial. En España, empieza a haber algunos reflejos de eso y hay personas que votarían siempre a lo más parecido a Trump. En ese ecosistema, se juntan desde lunáticos perdidos hasta personas que creen que su posición social se pierde en los nuevos tiempos.

P. Es un grupo muy amplio el que describe…

R. Y siempre citan la palabra libertad, que es lo que más me repugna. Manipulan ese concepto a su conveniencia. Mira, aquí, en Núñez de Balboa había una parte de esa gente que pedía libertad y era curioso, pues se estaban manifestando en total libertad.

P. Es un momento complejo, eso está fuera de toda duda…

R. Y la prensa no lo está haciendo bien contrastando y verificando todos los reflejos autoritarios de mucho político al que le parece normal discutir en vez de dialogar; o imponer en vez de consensuar. Demonizan con titulares o tuits rápidos es nocivo, aunque lo malo es que funciona en ese núcleo. Parece que cumple su objetivo.

P. ¿Pero de verdad cree que quienes lanzan en ese mensaje son ultraderechistas?

R. No, yo no hablaría de ellos en esos términos.

P. ¿Son los perdedores del sistema?

R. (Ríe) ¿Perdedores?

P. Sí, quienes quedaron rezagados…

R. Sí, tiene sentido. Si nos fijamos en un ejemplo cercano, que también ha triunfado, me refiero al brexit, ha pasado algo parecido. El brexit, al final, ha sido un impulso de las clases más altas y chauvinistas, gente de Eton, que tiene muchísimo dinero, que en una alianza absolutamente estrambótica ha logrado convencer a la gran masa social que se ha sentido atrapada en una crisis económica desde 2008. Se les ha convencido de que su falta de trabajo es porque hay muchos inmigrantes. ¿Eso es ultraderecha? No.

Recuerdo que hace poco entrevisté al líder del partido nazi de Estados Unidos y estaba contento porque consideraba que el momento actual es perfecto para que ellos crezcan. Hay crisis política, social, económica y sanitaria"

P. ¿Y qué es entonces?

R: Pues mira. Hay un estereotipo de gente que tiende a comprar ese tipo de mensajes. Es gente que cree en el autoritarismo como forma de gobierno. Son personas que necesitan un líder, alguien que sublime esos valores en los que cree. La mano dura…pero claro, eso no es patrimonio de la ultraderecha, también de la ultraizquierda. Lo que une a esta gente es una necesidad de que haya mano dura para acabar con todo.

P. Parece usted estar recitando argumentos típicos de 1930…

R. Es que se están reproduciendo muchas cosas que pasaron entonces. En los años 30, los nazis o los fascistas italianos decidieron utilizar la radio como nuevo medio de comunicación de masas alternativo a la prensa libre…o al menos ecléctica. Ahora, los radicales usan Twitter, Snapchat o Parler. Es decir, medios alternativos a los tradicionales.

P. Recuerdo la película La gran apuesta. Justo al final, cuando los inversores se hacen millonarios con la caída de Lehman Brothers, hay uno de ellos que está circunspecto y dice algo así como: nos hemos hecho ricos, pero hemos generado mucho dolor. ¿Es ese dolor el que explica lo que ocurre ahora? Me refiero al fenómeno que describimos…

R. Mira, toda crisis viene concatenada con otras anteriores que van dejando un cierto poso. Ahora hay un autoritarismo preocupante. Yo recuerdo que hace poco entrevisté al líder del partido nazi de Estados Unidos y estaba contento porque consideraba que el momento actual es perfecto para que ellos crezcan. Hay crisis política, social, económica y sanitaria; y personas preocupadas por su vida… En ese momento, es cuando ellos hablan de la mano dura como la solución. Son personajes entre lo apocalíptico y lo mesiánico y en este momento resultan muy atractivos para mucha gente.

P. Hablaba anteriormente del paralelismo entre la radio en 1930 y las redes sociales actualmente. Pero no hay que obviar que las 'big tech' son pocas empresas y se les ha acusado de censura y de control de la opinión.

R. Tengo eso bien reflexionado. Hay cuatro grandes empresas que controlan el discurso; o el canuto por el que va ese discurso digital. Pero mi pregunta es: en los medios tradicionales, ¿permitiríamos insultos como los que hay en redes sociales? Seguramente, no. Entonces, ¿por qué llamar censura a la política que estos medios aplican en algunos casos para evitar ese discurso de odio? No creo que haya que defender la libertad de insulto.

P. Los medios también insultan…

R. Claro, es que los medios también tienen culpa. Nosotros los medios hemos hecho dejación de funciones en ese punto. Hemos dado bola al mentiroso, hemos reído las gracias a tipos que hablaban como si fueran los reyes del mundo…Hemos fallado en nuestros controles de calidad dentro de nuestra particular tormenta perfecta, con dificultades económicas, caída de la publicidad, cambio de modelo de negocio…

Los medios hemos hecho dejación de funciones en ese punto. Hemos dado bola al mentiroso, hemos reído las gracias a tipos que hablaban como si fueran los reyes del mundo. Hemos fallado en nuestros controles de calidad"

P. Los medios hemos fallado, pero, ¿no le resulta curioso que se censure a Trump y no a presidentes y propagandistas de dictaduras y pseudo-democracias?

R. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ahora, los propietarios de las redes sociales han empezado a darse cuenta de que su política de no controlar estos mensajes del odio había generado incendios. La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron antes? Claro, ahora sólo nos fijamos en Trump, cuando tendrían que ir mucho más allá y censurar a otros presidentes igual de autoritarios, fanáticos y mentirosos. Se llamen Erdogan o Bolsonaro. Mira, ¿sabes qué creo? Que vienen buenos tiempos para el periodismo.

P. ¿Y para los medios?

R. Creo que hay medios que no van a sobrevivir.

P. ¿Tienen sentido estos medios en el futuro?

R. Creo que tienen sentido los medios, pero cambiándolos de arriba a abajo. Los periódicos tienen sentido, como las radios o las televisiones, aunque ya no sea en su estructura lineal actual. Estoy esperanzado con que vuelva el buen periodismo porque estamos en lo más alto de la mendacidad informativa. Ya no se puede llegar a más. A partir de ahí, creo que todo irá a mejor. Hemos llegado ya al pico.

P. Llegó la pandemia y nos pilló con la guardia baja, viendo La Isla de las Tentaciones. Ante un problema sanitario y económico de tal magnitud, los Estados trataron de controlar el discurso. Y no sólo eso, sino que lo cambiaron de rumbo con una asombrosa naturalidad cada vez que les convenía. ¿No cree que sociedades como la española han sido excesivamente permeables a esas maniobras?

R. Yo creo que el periodismo, al menos en España, no ha dado un gran ejemplo durante la pandemia. A primeros de año se publicó en El País un artículo con las 365 portadas de 2020. En amarillo, ponían las noticias que no tenían que ver con la covid y en negro, las que tenían que ver. Pues bien, había semanas enteras en negro. Yo, cuando he ido a las guerras, sé que ha sido con un billete de ida y con otro de vuelta; voy voluntario y asumo los riesgos que hay. Y siempre te encuentras con periodistas locales, que, por una parte, son los que más saben del país, pero los que más ‘involucrados en el conflicto’.

Estoy esperanzado con que vuelva el buen periodismo porque estamos en lo más alto de la mendacidad informativa. Ya no se puede llegar a más. A partir de ahí, creo que todo irá a mejor"

P. Y lo fuimos todos en el confinamiento…

R. Eso es. Nosotros, los periodistas, nos vimos involucrados en el conflicto. A todos nos mandaron a nuestra puta casa. A vivir y a trabajar. A hacer Zoom, a pensar si te quedabas sin trabajo, cuándo volvería la normalidad…a pelear por papel higiénico… Esa situación de ansiedad que tenía toda la sociedad la vivieron los periodistas también. Y trasladaron esa sensación de ansiedad a su propio trabajo porque no fuimos capaces de encontrar otras historias que nos llevaran a otras lugares.

P. Y, mientras tanto, en las ruedas de prensa, tres policías, cada día, hablando de desobedientes, de multas y de detenciones...

R. No voy a defender cómo lo hizo el Gobierno, que para mí no ha comunicado nada bien. Pero es verdad que todos nos veíamos en una situación en la que no habíamos estado en la puta vida como sociedad. Había que meterse en casa y no salir… A mí no me causaba ninguna sensación extraña ver a los policías en las ruedas de prensa. Ojo, teníamos que quedarnos en casa y no somos noruegos ni finlandeses, había 600 detenciones al día…hay que ser crítico. Dicho esto, hay muchas cosas que hay que reflexionar sobre la pandemia y sobre el tratamiento informativo. Pero creo que los periodistas no lo hemos hecho del todo bien. La hemos dado una cobertura excesiva, tremendista, tenebrosa y, muchas veces, falaz. Y creo que eso es, en parte, porque nos sentíamos afectados por lo que estaba ocurriendo.

Creo que los periodistas no lo hemos hecho del todo bien. La hemos dado una cobertura excesiva, tremendista, tenebrosa y, muchas veces, falaz. Y creo que eso es, en parte, porque nos sentíamos afectados por lo que estaba ocurriendo"

P. Y la política…

R. Es que, mientras, los políticos estaban entrando en un juego navajero. Y nosotros no supimos muchas veces distanciarnos de esa guerra. Y le dedicamos demasiado espacio.

P. Incluso llegó a ser motivo de batalla el tema de los ataúdes en el Palacio de Hielo…

R. ¿Quieres que te diga una cosa al respecto? Pues mira, es que yo durante la pandemia no necesité ver 900 cadáveres…o 400 ataúdes. Yo, Jon Sistiaga, que se ha dedicado a mostrar en ocasiones las consecuencias de un ataque masivo. O fosas comunes. Pero en la covid yo ya veía una información generosa sobre los muertos que había. ¡Es que llegó a haber 900 muertos al día! ¡Es que ETA mató a 800 y pico en varias décadas! La covid es algo de una enorme magnitud.

P. Pero si usted fuera director de periódico, ¿hubiera publicado la fotografía de los ataúdes?

R. Pues sí, pero hubiera exigido una buena foto. Hubiera intentado enviar un buen fotoperiodista y convencer a las autoridades de que ahí se necesitaba una persona con un buen ojo que nos enseñara lo que estaba pasando de una forma ejemplar.

P. Se han reproducido tácticas de propaganda de guerra aquí, ¿no? Es decir, en España y en el mundo…

R. Yo no llegaría a tanto, pero sí que se ha visto el lado más pernicioso de las redes sociales a la hora de generar una sensación de que todo se puede contar, de que cualquiera puede ser periodista y de que, además, hay impunidad. Lo decía Mike Tyson: las redes son ese lugar en el que te puedes exponer a llamar de todo a alguien sin que te pegue una hostia en la cara. En cualquier caso, no compararía la pandemia con una situación bélica, pues eso genera una sensación en la ciudadanía de horror. Si generas un enemigo, tiene que ser visible, de lo contrario, las personas se sienten aterrorizadas. Y hay un problema en eso: y es que cuando tenemos miedo, estamos siempre tentados a buscar culpables. Sea China o sean los inmigrantes. Es muy peligrosa esa situación.

P. Usted ha estado en guerras, ha visto morir a José Couso delante de ti, pero, posteriormente, volvió e hizo una serie de reportajes sobre la maldad. ¿Qué le ha enseñado la guerra del mal?

R. He estado en conflictos, en lugares en desastre natural, también he hecho historias con los narcos en México. El programa Tabú, que hice en Movistar, sobre la maldad, la muerte, el miedo o los pecados capitales sólo lo he podido hacer porque a lo largo de mi trayectoria ya he tocado todo eso. He jugado a las cartas con la muerte, me ha dado hostias, me ha quitado amigos...y me ha dejado vivir. He aprendido a tener miedo y a convivir con él; y a saber que si estoy vivo es gracias al miedo, que es el que te hace apartarte de determinadas situaciones peligrosas.

P. ¿Pero qué ha aprendido de la maldad, entonces?

R. Mira, hay una finísima línea que separa el bien del mal.

P. Y la maldad de la inconsciencia...

R. Si tú te preguntas cuántas veces se puede ser malo, te darás cuenta de que alguna vez has hecho el mal. El tema es cuántas pequeñas maldades hacen a uno muy malo. ¿Cuánto hace falta para decir que alguien es un hijo de puta? Todos somos la suma de pequeñas cosas buenas y malas. Es muy fácil ser un panadero serbio que aprovecha la guerra para hacer una lista de clientes musulmanes, colgar el mandil y salir a cargárselos. O hacer lo mismo siendo un Hutu en Ruanda y matar a todos los amigos Tutsi que has tenido en el colegio. Lo jodido es hacer el tránsito hacia atrás...

Es que lo jodido es pensar que ha habido gente que ha hecho mucho mal, pero también ha sido buena. El hijo de Pablo Escobar dijo de su padre que en la Finca Nápoles era una persona excelente"

P. Quien hizo el mal y ahora hace el bien...

R. Es que lo jodido es pensar que ha habido gente que ha hecho mucho mal, pero también ha sido buena. El hijo de Pablo Escobar dijo de su padre que en la Finca Nápoles era una persona excelente. Mira, hay una cosa que siempre me planteo y alguna vez me han preguntado: ¿cómo llegas a estas personas tan malas? Asesinos, violadores, maltratadores, terroristas... Primero, entiendo que es por tener cierto autocontrol propio. Pero entiendo que eso pasa también porque tienen necesidad de contar su historia. Algunos, te consideran un altavoz comunicativo para sus ideas. Otros, son egoístas y piensan: te podría matar a ti mismo, pero no lo voy a hacer y te voy a dar una entrevista. Y otros, por pura vanidad. Y los últimos, hablan por expiación, porque necesitan difundir que se han arrepentido.

P. ¿Dónde meteríamos a un tipo que ha matado 200 niños?

R. Te refieres al asesino de niños de Colombia. Ese pertenece a una categoría especial, los psicópatas, los de la triada oscura, los que, como Garabito han sido capaces de matar a 220 chavales. Yo le he entrevistado y es el mayor asesino en serie del que hay datos. Es un psicópata, un narciso abyecto. Es la maldad en estado puro, la decantación de la maldad humana más pura que he podido ver. Me sentí como Clarice Starling en El silencio de los corderos.