El expresidente de la Comunidad de Madrid y socialista Joaquín Leguina ha respondido este domingo a la apertura del expediente de expulsión del PSOE, del que dice no tener constancia. “A mí no me ha llegado”, ha asegurado Leguina, que se considera un chivo expiatorio: “Alguien le tienen que echar las culpas del desastre”. En ese sentido, el socialista ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno de los resultados del 4-M: “Sé quién es el culpable de esta derrota: se llama Pedro y se apellida Sánchez”.

“Soy el único presidente que ha tenido el PSOE de Madrid”, ha dicho Leguina durante una entrevista con La Sexta, reivindicándose como un activo socialista y definiéndose como socialdemócrata a pesar de sus distanciamiento de la actual dirección del partido: “Mal socialista no creo que sea… Sigo pagando las cuotas porque espero que esto se arregle”.

Joaquín Leguina ha tratado de aclarar el motivo por el supuestamente el PSOE ha incoado un expediente de expulsión del que ha dicho no tener constancia. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha explicado por qué tanto él como el también socialista Nicolás Redondo se fotografiaron con Isabel Díaz Ayuso durante la campaña electoral.

Isabel Díaz Ayuso con Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros.

Según ha relatado Leguina, Ayuso y el candidato socialista, Ángel Gabilondo, fueron invitados a conocer la actividad de la fundación Alma Tecnológica, presidida por Nicolás Redondo y de la que Leguina también forma parte. “Es una asociación que se dedica a personas jóvenes con algún problema”, ha explicado.

Gabilondo no aceptó la invitación, cosa que sí hizo Ayuso, y “ella vio lo que se estaba haciendo allí… cómo los chicos se montaban en los caballos”. “No se habló para nada de las elecciones ni Ayuso pidió el voto para las elecciones”, ha enfatizado Leguina, que se ha mostrado muy crítico con la actuación de la dirección socialista.

Contra el PSOE de Pedro Sánchez

“Parece que ahora hay que ser joven y guapo… Algunos somos viejos y feos”, ha aseverado, lamentando también la política del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez: “El PSOE siempre ha estado a favor de la unidad de España… No puedes estar con gente que está en contra de la Constitución”.

Además, ha criticado al PSOE por “forzar” la dimisión tanto del secretario general madrileño José Manuel Franco como de Gabilondo, al que le ha reconocido como “un magnífico ministro de Educación”, por los fallos que directamente ha atribuido directamente a Moncloa.