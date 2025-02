Jesús Calleja viajará este martes al espacio a bordo de una nave de Jeff Bezos

El presentador Jesús Calleja viajará al espacio este martes a las 15:45 horas, convirtiéndose en el primer español no astronauta en hacerlo.



"¡Jesús Calleja ya tiene fecha para su viaje al espacio a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin -propiedad del magnate Jeff Bezos-!", ha señalado Mediaset España, destacando que el martes habrá un especial de Informativos Telecinco con Carlos Franganillo y María Casado para retransmitir el viaje al espacio de Calleja.



En un vídeo publicado por el grupo de comunicación, el aventurero español ha celebrado tener fecha cerrada: "Tenemos fecha cerrada y ya está, esto no hay quien lo pare, que me voy al espacio, cada vez que lo pienso, ¿cómo he podido llegar aquí?. "Es la cantidad de carambolas que va dando la vida, pero si lo persigues", ha subrayado Calleja, quien ha explicado que aterrizará con paracaídas en el desierto de Texas y puede ir un familiar a recogerle.



Jesús Calleja viajará al espacio en el marco del acuerdo entre Mediaset y Amazon Prime Video. El aventurero es el protagonista de un programa en el que saldrá de la órbita terrestre a bordo de un cohete de la compañía Blue Origin. "Quiero llevar la bandera de España", señalaba Calleja en la presentación del programa.



El presentador reconoce que ir al espacio siempre ha sido su sueño. "Cuando era niño, yo quería ser astronauta", aseguró Calleja, que además desveló que llegaron a llevarle al psicólogo por su obsesión al respecto. "No hay nada, ningún desafío ni reto, que supere lo que voy a hacer", indicó agradecido.



El proyecto consiste en un especial de tres episodios emitidos por Prime Video que relata la preparación previa con entrevistas a otros astronautas y personalidades del sector, el propio viaje espacial -de 10 a 15 minutos de duración-, y el aterrizaje y proceso de asimilación.