Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, la próxima en declarar por el 'Caso Koldo'

El magistrado que investiga al exministro Jose Luis Ábalos arranca esta semana una intensa ronda de testificales, entre ellas, su expareja Jessica, el exnúmero tres de Transportes y la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación del empresario Víctor de Aldama.

Serán nueve testigos repartidos entre el martes y el jueves -ocho más la próxima semana-, esto es, las primeras testificales de la causa una vez que el magistrado ha impulsado la investigación tras contar con el suplicatorio del Congreso El martes abrirá el turno el exsubsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez, investigado en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional, donde ya declaró el pasado 23 de septiembre. Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente tras los resultados de la auditoría encargada sobre los contratos de mascarillas que investiga el Supremo, explicó que Ábalos le pidió que se encargase de gestionar la contratación de los lotes al inicio de la pandemia porque su departamento era uno de los cuatro que integraban la comisión ministerial que adquiría el material.

Él, indicó, se encargó entonces de transmitir a los órganos de contratación que dependían de Transportes -Puertos del Estado y Adif- una oferta que le facilitó el entonces asesor del ministro, Koldo García, y que era la que había presentado Soluciones de Gestión, empresa sobre la que pivota la presunta trama. Pero Koldo negó que tuviera un papel determinante en este asunto porque dijo que la competencia correspondía a Gómez.

La empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en Ferraz

Después será el turno de la empresaria Carmen Pano, que afirmó haber entregado 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama. El pasado lunes, el juez de la Audiencia Nacional aplazó su testifical por estar investigada en el caso Hidrocarburos y pendiente de comparecer en el Supremo, donde el juez le ha pedido a ella y su hija que vayan acompañadas de abogado por si acaban imputadas. Su hija es la administradora de la empresa Have Got Time, vinculada a los pagos del chalet en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz), con el que presuntamente fue premiado Ábalos por la trama.

Cuando declaró ante la UCO, Pano explicó que conocía a Aldama porque mantuvo una relación con su hija, y que en 2020 le puso en contacto con Claudio Rivas, con quien el presunto comisionista se asoció para la puesta en marcha de la trama de hidrocarburos y que es el cuarto testigo citado este martes en el Supremo.

La ex pareja de Ábalos, el piso y los contratos en Transportes

Ya el jueves, será el turno de cuatro empresarios aunque las miradas estarán puestas en lo que tenga que declarar Jessica Rodríguez, la ex pareja del ex dirigente socialista que supuestamente vivió dos años y medio en un piso en Plaza de España (Madrid) que, según la UCO, pagó Aldama como contraprestación a Ábalos, algo que el empresario reconoció al juez, a 2.700 euros al mes. Koldo, en cambio, dijo que se trataba de un piso de empresa en el que la dejaban pernoctar, que pagaba el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, y su hermano Joseba. Ahora bien, precisó que tuvo que gestionar el dinero del piso porque en un momento dado Escolano dejó de pagar y él completó el pago con dinero de su hija, de 4 años. Eso sí, afirmó que no cree que Ábalos supiera quién pagaba esa vivienda.

Previsiblemente las partes preguntarán también a la ex pareja por sus trabajos en Ineco y Tragsatec, empresas gestionadas por el Ministerio de Transportes, una cuestión clave para el juez que ha pedido un informe para identificar a las personas que la contrataron, así como por los 16 viajes oficiales en los que acompañó al exministro, según reveló la UCO