La jefa de prensa de Aguirre confiesa pagos ilegales del Canal de Isabel II

La que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid durante casi una década, Isabel Gallego, ha confesado al juez que investiga en la Audiencia Nacional el ‘caso Púnica’, Manuel García-Castellón, que el exconsejero Borja Sarasola acordó con el presunto conseguidor de la trama liderada por Francisco Granados, Alejandro de Pedro, abonar de forma irregular los trabajos de posicionamiento y reputación ‘online’ que este informático realizaba para la presidenta Aguirre y su sucesor en el cargo, Ignacio González.

En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Gallego explica que Sarasola pactó los pagos de los trabajos de posicionamiento contratados a De Pedro “pasaban por adjudicatarias del Canal de Isabel II”, según especifica el escrito con el que la exjefa de prensa de Aguirre confiesa la existencia de esta financiación de carácter irregular.

“Cuando Sarasola es nombrado consejero se aparta de la gestión de los pagos. El contrato de publicidad del Canal, a través del cual se le pagaba, finalizaba, y De Pedro se queda sin vía para cobrar los trabajos que sigue haciendo para Ignacio González”, completa el documento que obra en poder del magistrado García-Castellón.

Y fue entonces cuando el también exconsejero Salvador Victoria, “copia el mismo modelo para pagarle, pero tropieza con problemas de tramitación en el concurso de publicidad del Canal de Isabel II y descarta esa vía”, prosigue Gallego, que completa así la explicación de la actuación de Victoria: “Le dice a Isabel Gallego que mientras lo resuelve para que De Pedro tenga una solución permanente le pague facturas de gastos menores desde su Dirección General”.

“No es un contrato sino el pago de gastos menores, una solución en principio provisional para que éste vaya facturando los trabajos que está llevando a cabo”, se defiende Gallego, que continúa en su escrito: “De Pedro reclama una deuda de 100.000 euros que no genera en absoluto la Dirección General de Medios de Comunicación. Victoria establece otros métodos de pago paralelos a través de Indra mientras busca una solución más permanente para 2014 a través de otros adjudicatarios del Canal”, concluye la imputada.

"Gastos menores"

Isabel Gallego relata que conoció a De Pedro en 2012 a través de Borja Sarasola. Ella siempre se quejaba de que "no daban más de sí" con las redes sociales de Esperanza Aguirre e Ignacio González, así que Sarasola le sugiere externalizar este trabajo y gestionarlo con la ayuda de De Pedro.

Después de la dimisión de Aguirre en 2012, se suprimen los trabajos que supuestamente se realizaban para ella y "ya mandan informes mensuales de las acciones que realizan de Ignacio González". En el escrito, Gallego deja claro que el encargado del contrato, las condiciones y de recibir dichos informes era siempre Sarasola. Gallego aclara que los trabajos que hace en 2012, los hace "sin contrato" y Sarasola le paga a través de adjudicatorios de la CAM.

El problema llega en 2013, cuando De Pedro llama a Isabel Gallego para comunicarle que no le pagan, aunque "no le dice que le deben 100.000 euros, ni mucho menos. Habla de 40.000 euros". Pero, según cuenta, Gallego no estaba enterada de las condiciones del contrato y Sarasola ya está en la Consejería de Medio Ambiente; así que la responsabilidad pasa al recién nombrado consejero de Presidencia y presidente del Canal, Salvador Victoria.

"Trascurren los meses y todo sigue parado", hasta que Salvador le dice a Gallego que "vaya pagando desde la Dirección General de Medios para que vaya cobrando algo, que como es un gasto menor no es necesario hacer un contrato, sino pagar el gasto mes a mes y que es una cuestión de poco tiempo". Como forma de pago, que no es un contrato sino el pago de un gasto menor, se fija una cantidad de 1.800 euros al mes.

Así continúan hasta 2014, cuando le deben seis meses por problemas de tesorerías en la Comunidad. Entonces, "Salvador se compromete a pagarle a través del Canal y a hablar con ICM (el organismo de informática de la CAM) para ver si Indra le puede dar trabajo". Sin embargo, cuando a De Pedro se le pregunta quién encargó esos trabajos, habla de Isabel Gallego.