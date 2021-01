James Rhodes, el músico británico que se hizo español tocando 'gratis' para el Gobierno

La concesión de la nacionalidad española al célebre pianista británico James Rhodes (Londres, 1975) por parte del Gobierno ha desatado una oleada de críticas tanto contra el Ejecutivo así como contra el propio músico. Cuestionado por sus dotes artísticas, diversas voces dentro de la órbita de Podemos se han alzado frente a esta decisión del Gobierno de hacerle español por Carta de Naturaleza después de que Rhodes haya tocado de forma gratuita para el Ejecutivo.

Empadronado en Madrid desde hace años, James Rhodes ansiaba conseguir también el pasaporte español para alejarse así del Reino Unido del Brexit que este mismo 1 de enero de 2021 se ha hecho efectivo. Lo ha conseguido gracias a la ayuda imprescindible del Gobierno, que ha tomado esta decisión excepcional "por sus méritos artísticos y su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños", colando a Rhodes por delante de un atasco de 280.000 expedientes de nacionalidad sin resolver, tal y como informó Vozpópuli.

"Es el mejor regalo de mi vida", reaccionó en Twitter el músico, con una destacada actividad en redes sociales, donde a menudo habla de las bondades de España, país donde reside desde 2017 y en el que ahora se siente uno más: "Hay, por supuesto, dos clases de españoles. Los que dicen 'enhorabuena, bienvenido!' y los que..., bueno, ya sabéis... A los primeros os digo 'Gracias!' y a los últimos: 'lástima, cabrón, ahora soy uno de vosotros'”.

Rhodes hizo de telonero de Pedro Sánchez en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española por parte del presidente del Gobierno. El músico de origen londinense no cobró nada por aquel concierto en el que interpretó el ‘Himno de la alegría’ de Beethoven, según confirman a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo; un hecho poco habitual en el oficio de músico, que requiere de ingresos, como en cualquier otro trabajo.

James Rhodes, un filántropo con dinero de origen desconocido

El pianista británico es conocido, no solo por haber relatado su historial de abusos en su conocido libro ‘Instrumental’, que le ha llevado a la fama y a que la ley contra la pederastia que prepara el Ejecutivo lleve su nombre, sino también por su faceta de filántropo. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, Rhodes se ofreció a pagar durante seis meses el alquiler de una familia con problemas económicos en la localidad gallega de Portonovo.

Realizó una donación de 2.000 euros para adelantar el alquiler de dicha familia y en gallego se mostró “moi feliz de axudar en todo o que poida, especialmente tendo en conta a situación actual”. No es el único acto de solidad que ha realizado. En septiembre decidió pagar 1.000 euros para sufragar los estudios de una joven que había anunciado en Twitter la venta de su violín por falta de dinero.

Todavía estoy un poco en shock con lo que pasó ayer. Iba a estar un año sin estudiar porque no podía permitirmelo y ya por desesperación recurrí al violín, pero ayer @JRhodesPianist hizo algo muy, muy bonito y que aún sigo sin creerme. Nunca me cansaré de darte las gracias. pic.twitter.com/kAP0In756J — bollera traicionera (@actiooncat) September 19, 2020

Se desconoce el origen del dinero que Rhodes utiliza para hacer un uso benéfico del mismo. Este diario ha intentado sin éxito contactar con el músico para aclarar este aspecto de su vida. Más allá de sus varios libros y los conciertos que ofrece y que en ocasiones ha donando íntegramente a organizaciones no gubernamentales, Rhodes cuenta con unos reducidos ingresos por las reproducciones de sus canciones en Spotify. Según ha desvelado él mismo en Twitter, ha recibido 16 euros por unas 75 millones de escuchas en un año.

qué locura. y probablemente me pagaron alrededor de 16€ 😂 #SpotifyWrappedpic.twitter.com/KE6STCIsbG — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 3, 2020

La amistad de Rhodes con Sánchez

La relación de Rhodes con el actual Gobierno viene de largo. Pedro Sánchez y él se conocieron hace dos años a raíz del éxito de 'Instrumental'. El pasado 3 de agosto de 2108, Sánchez le citó en el Palacio de La Moncloa como respuesta a una carta en la que el músico le pidió al dirigente que aprobase una ley de protección a la infancia. Para ello, relató su experiencia personal, sufrió abusos sexuales de pequeño, por lo que solicitaba que se mejorara la legislación de protección a los menores.

Pedro Sánchez citó en Moncloa a James Rhodes, que le pidió el recién nombrado presidente que impulsara una ley contra los abusos sexuales a menores que finalmente ha sido bautizada como 'ley Rhodes'

El pianista describió aquel primero encuentro con Sánchez como "maravilloso". Pedro Sánchez le prometió personalmente que cumpliría su petición y un año después de aquella reunión se materializó en la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Iglesias, que decidió que esta norma llevara el nombre del músico y finalmente la ha bautizada como 'ley Rhodes'.

Rhodes tiene en alta estima a Sánchez: "Discursazo. Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mí este tío es autentico 'as fuck'"

Sánchez y Rhodes también coincidieron en otro acto, el pasado 31 de agosto. El pianista acudió a un acto en la Casa de América donde mostró su apoyo al presidente del Gobierno y después lo elogió a través de las redes sociales. "Puede y lo hará. Un llamado a la unidad fuerte, apasionado y muy necesario. Discursazo. Sé que a los extranjeros como yo no se les permite tener una opinión sobre los políticos, y tal vez soy ingenuo, pero no puedo evitarlo. Para mí este tío es autentico as fuck", escribió en Twitter.