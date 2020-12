PSOE, Podemos y Cs rechazan debatir en la Eurocámara la crisis migratoria de Canarias

El Grupo Socialista europeo, El Grupo de la Izquierda Unitaria y el Grupo Liberal han vetado un debate en el Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria que esta teniendo lugar en Canarias.

El Grupo Popular Europeo, a titulo de " The situation of the migratory crisis in Canary Islands" (La situacion de la crisis migratoria en las Islas Canarias), había propuesto llevar a debate la semana que viene la situación migratoria que está viviendo el archipiélago.

La propuesta había sido apoyada por los populares (el grupo donde se integra el PP) y los conservadores (en el que se encuentra Vox). En cambio, el Grupo Socialista Europeo, Izquierda Unitaria Europea (Unidas Podemos), Renew (Ciudadanos) y el Grupo de los Verdes se han opuesto a llevarlo a debate en el próximo pleno.

Crisis migratorias similares, como la vivida en Lampedusa (Italia) o Lesbos (Grecia), ya habían sido llevadas a debate en el Parlamento Europeo con el voto favor de quienes en esta ocasión se han opuesto.