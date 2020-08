IU lleva a la Fiscalía a 'Okuda' por su obra en el Faro de Ajo

El artista cántabro Óscar San Miguel 'Okuda' ha pintado el Faro de Ajo, un hecho que ha generado polémica y ha causado que Izquierda Unida (IU) de Cantabria haya pedido a la Fiscalía Superior que investigue lo sucedido, ya que ellos lo consideran un "atropello patrimonial".

'Okuda' ha comentado que lo ha hecho "con mucha ilusión y agradecimiento por tener la oportunidad de trasladar mi arte a un lugar tan simbólico e importante en mi tierra", según informa Europa Press.De igual forma, el artista ha asegurado que entendía que su obra podría no gustarle a algunas personas. No obstante, también ha aseverado que "en ningún momento" había sido su intención molestar a nadie. "Si lo he hecho, quiero disculparme por ello", ha añadido.

'Okuda' ha intervenido en el Faro de Ajo realizando cambios tomando en cuenta la riqueza natural de la región. De igual forma, había asegurado que la obra respetaría "su función de ayuda a la navegación como señal marítima".

Denuncia ante la Fiscalía

Ante lo que IU considera un "atropello patrimonial" realizado contra el Faro de Ajo, la organización ha pedido a la Fiscalía Superior de Cantabria que realice una investigación. Según el partido político, el Gobierno regional, la Autoridad Portuaria de Santander y el Ayuntamiento están "perpetrando" el hecho al ser los impulsores del proyecto que el artista ha realizado.

"Quienes tienen que velar por el patrimonio colectivo de Cantabria están siendo responsables de su ataque", ha comentado Israel Ruiz Salmón, portavoz de IU. De igual forma, el político ha expresado su descontento con la intervención en el Faro de Ajo, además de aseverar que es "totalmente lesivo para todas las formas de patrimonio de Cantabria".

En la denuncia realizada, IU cita regulaciones como las Normas Subsidiarias de Bareyo o el Plan General de Ordenación del Territorio, que establecen que el faro no podría ser modificado "sustencialmente" y que solo se le pueden hacer obras de conservación que mantengan los elementos y materiales existentes.

Asimismo, en la petición se solicita que se tome declaración a todos los asistentes a la presentación del proyecto en mayo en el Palacete del Embarcadero: Óscar San Miguel 'Okuda', el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González; la consejera de Turismo, Marina Lombó; el consejero de Industria, Francisco Martín; la delegada del Gobierno de España, Ainoa Quiñones; el alcalde de Bareyo, José de la Hoz; y la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.

Reacciones en las redes sociales

El hecho ha causado mucha polémica en las distintas redes sociales. En ellas los internautas han dejado su opinión sobre lo que para algunos es una obra de arte, y para otros es "vergonzoso".

...vergonzoso que este capricho personal de @RevillaMiguelA haya salido adelante, pese a estar en contra la mayoría de partidos políticos; la líder de la oposición @mjburuaga; y un gran sector de la población. En estos casos, sr. Revilla, no está mal escuchar a los demás (2/2) — Ignacio Cerro 🇪🇸 (@ignaciocerrog) August 24, 2020

¿Los faros no están hechos para ser vistos? Pues ahora se ve más. #Okudapic.twitter.com/fIMZ2sURWo — Grey de Dios (@PastordeLaGrey) August 27, 2020