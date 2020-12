Isabel Díaz Ayuso inventa los 'zendales' para desgranar los gastos del Govern catalán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acuñado el termino 'zendales' --en referencia al hospital inaugurado este 1 de diciembre Isabel Zendal-- para referirse a los gastos que realiza el Govern de Cataluña. "Los nacionalistas gastan al año 1.700 millones en acciones independentistas; solo en TV3 gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres zendales".

La presidenta madrileña ha defendido este miércoles la construcción de dicho Hospital. "Tengo claro cuánto vale una vida. Para mí no tiene precio y por eso está ese hospital", ha sostenido en declaraciones recogidas por Europa Press.

En una declaración a los medios, tras inaugurar el Belén de la Puerta del Sol, Ayuso ha recalcado que en Madrid "han muerto muchas personas", e incluso durante días y semanas "morían 500 personas todos los días".

"Una noche llegamos a tener 900 fallecidos. Ahí me jure, y nos juramos como Gobierno autonómico, hacer lo imposible, lo que fuera, para no volver a vivir esas situaciones, para no tener a nuestra gente en el suelo o en sillas", ha señalado a continuación.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que en la región se han vivido, "varios virus, epidemias, accidentes aéreos, atentados" y, por tanto, lo que quieren es "descongestionar hospitales, proteger a los sanitarios y cuidar a nuestros ciudadanos".