Montero asegura que Juan Carlos I pone a la monarquía y a Felipe VI "en una situación muy delicada"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este martes en que "es imposible separar" las presuntas corruptelas del rey emérito Juan Carlos I de su sucesos Felipe VI y de la propia Casa Real. Así lo ha asegurado Montero durante una entrevista en la 'Cadena Ser,' en la que la ministra ha asegurado que la marcha de Juan Carlos I a República Dominicana pone a la monarquía y a Felipe VI "en una situación muy delicada" a pesar de que no tiene "ninguna" duda sobre la "integridad" del Rey en el trono.

"Las decisiones del rey emérito es imposible separarlas tanto de su posición de rey como de la familia", ha recalcado la ministra Montero, convencida de que el hecho de que "la propia institución avale la situación, pone a la monarquía en una situación muy delicada". Además, Montero se ha preguntado "para qué sirve la monarquía" y si esta situación "ayuda en algo a alguien, más que a la propia familia": "No contribuye en nada a la dignidad de una institución como la monarquía, que debe velar por la ejemplaridad".

En ese sentido, Montero ha dicho desconocer si la Casa Real y la Moncloa han negociado la salida del rey emérito. "Puede ser que haya sido el PSOE", ha señalado, manifestando la ausencia de Podemos en esas conversaciones que han dado como resultado una decisión que "no la ha tomado" el Gobierno de coalición, sino unilateralmente los socialistas: "Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición".

Al ser preguntada por si considera que los miembros del PSOE han actuado con "deslealtad", Montero ha emplazado a hablar esta cuestión dentro del seno del gobierno de coalición, si bien ha insistido en que esta decisión, de haberse tomado, se ha llevado de manera unilateral por el PSOE.