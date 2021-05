La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que entre los compromisos del Gobierno con las familias está la derogación de la reforma laboral del PP, regular el precio de los alquileres y una ley de diversidad familiar antes de finales de año.

Montero ha respondido así en el Pleno de control al Gobierno a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien le ha preguntado sobre las medidas del Ejecutivo para que en España formar una familia y conciliar "deje de ser una misión imposible".

"Para formar una familia en España hace falta empleo digno, vivienda y políticas de cuidados; ningún gobierno lo ha hecho hasta ahora y este Gobierno se está ocupando", ha aseverado.

Entre los compromisos, Montero ha destacado la intención del Ejecutivo de derogar la reforma laboral, una cuestión sobre la que en esta misma sesión de control en el Congreso de los Diputados han eludido pronunciarse la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y la ministra portavoz, María Jesús Montero.

También estaba previsto que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha suspendido su agenda por prescripción médica, respondiera a una pregunta del PP sobre la intención del Ejecutivo de derogar la reforma laboral.

"Este Gobierno está comprometido con las familias en su diversidad, por eso vamos a aprobar una ley de diversidad familiar antes de fin de año, regular el precio de los alquileres, para lo que le pido su apoyo; vamos a derogar la reforma laboral y, en medio de una crisis, hemos creado una herramienta de igualdad retributiva que es pionera en Europa", ha respondido Montero a Arrimadas.

Además, Igualdad se ha comprometido a recuperar el derecho a la reproducción asistida para las lesbianas y mujeres sin pareja - derogada por el PP- y a los servicios públicos, revirtiendo los recortes como ya han hecho en el sistema de dependencia.

Respecto a la conciliación, ha destacado la puesta en marcha de Plan Corresponsables "para que la conciliación sea un derecho y no una carrera de obstáculos".

La líder de Ciudadanos, por su parte, ha lamentado que el 80 por ciento de los españoles tengan menos hijos de los que les gustaría y que las españolas sean las europeas que más retrasan la maternidad, y ha responsabilizado al Gobierno de haber hundido la natalidad.

"Sus preocupaciones y las de los españoles les separa un abismo; la suya, decir niñas y niños o que el rosa oprime y cambiar el nombre al Instituto de la Mujer, mientras que la de las españolas son el retraso de la maternidad por no retrasar la carrera, no tener con quien dejar a un hijo malo, el sentimiento culpable de no estar con sus hijos o no llegar a final de mes", ha asegurado Arrimadas.