Irene Montero pide que cierren los prostíbulos para frenar el coronavirus.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas este jueves para pedirles que cierren los prostíbulos y locales de alterne, ya que los contagios que se produzcan por coronavirus en estos lugares pueden conllevar un “aumento potencial de positivos de difícil rastreo”.

En la misiva que ha enviado Montero a los consejeros autonómicos de Igualdad les pide que se adopten medidas específicas para estos locales, al igual que se ha hecho con bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, para frenar al virus cuando “la pandemia sigue siendo una realidad” en España.

Montero quiere "alternativas dignas" a las prostitutas

“Sin perjuicio de nuestra constante lucha contra la explotación sexual, considero importante que se actúe específicamente sobre aquellos lugares donde se ejerce la prostitución”, ha expresado Montero en la carta.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", ha señalado en RNE.

En la misiva, la ministra ha mostrado su “honda preocupación” por los brotes de la covid-19 que se han generado en prostíbulos, un asunto “particularmente grave”, y ha pedido que las autonomías ofrezcan a las prostitutas “alternativas dignas” para hacer frente a esta situación.La titular de Igualdad ha incidido en que la salud y los derechos de las mujeres son fundamentales y en que la situación sanitaria “hace que los contagios que pueden producirse en esos locales lleven a un aumento exponencial de positivos de difícil rastreo”.

Además de solicitar que se limite la actividad de los prostíbulos, Montero ha sugerido a los consejeros restaurar una medida que se puso en marcha durante el estado de alarma para proteger a estas mujeres: recursos habitacionales y de atención sanitaria. “Sería un elemento fundamental para ofrecer a estas mujeres, tras los cierres de los locales, alternativas dignas que se hagan cargo de su situación”, ha subrayado. En este sentido, ha ofrecido la “plena disponibilidad” del Ministerio para avanzar en la cooperación con las comunidades autónomas.

Sanidad también pide extremar las medidas en los prostíbulos

También el Ministerio de Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a extremar las medidas acordadas para frenar la transmisión del coronavirus en los prostíbulos, en los que también deben regir los mismos controles exigidos en otro tipo de ámbitos y establecimientos.

En el Consejo Interterritorial de Salud, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, solicitó el miércoles a las regiones “extremar las medidas acordadas para tratar de evitar la transmisión del virus en otros ámbitos como el del ocio nocturno”, han informado fuentes del Ministerio.

Son precisamente las comunidades autónomas las que tienen las competencias para poder cerrar o limitar el horario de los prostíbulos, unos lugares que en muchas ocasiones están registrados como negocios hoteleros o de hostelería, por lo que no se verían afectados por igual por las limitaciones acordadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que sí tienen pleno efecto, por ejemplo, en discotecas.