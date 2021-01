La investigación a 'Sito Miñanco' acaba sin pruebas "concretas" de sus 'topos' en la policía

“Tenían contactos con miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que facilitarían información ante posibles actuaciones sobre su persona u organización”. Esta grave sospecha sobre los cuerpos policiales venía recogida en uno de los primeros escritos de la Audiencia Nacional en la causa sobre el histórico narcotraficante, José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Casi tres años después, la investigación se ha cerrado con el procesamiento del narco y 44 personas más sin poder acreditar la existencia de esos presuntos topos policiales.

Fue la anterior titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien plasmó negro sobre blanco estos vínculos entre la red de narcotráfico y miembros de las fuerzas de seguridad. En un auto fechado el 7 de febrero en el que dictaba el ingreso en prisión de uno de los detenidos en la llamada operación Mito, la magistrada añadía que uno de los objetivos de la trama era tener bajo control las acciones policiales.

“Otra de las funciones de la organización criminal sería el poder controlar los diferentes Servicios o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que podrían actuar, en el caso que se produjera la detección de una planeadora en la Ría de Villagarcía y proximidades”, decía la juez. No obstante, Lamela apenas estuvo unos meses al frente de este caso.

En octubre de 2018 fue sustituida por la magistrada María Tardón, que el pasado 18 de diciembre dictaba un auto con el que ponía fin a la instrucción y abocaba a juicio a Sito Miñanco y a toda su organización. También a su abogado, Gonzalo Boye, por un presunto blanqueo de dinero. Es el abogado de los expresidentes de Cataluña Torra y Puigdemont.

"Nada concreto"

A lo largo de los 72 folios de auto en el que se ofrecen numerosos detalles, la juez no menciona en ningún caso vínculos con la policía. Preguntado a este respecto, fuentes de la investigación admiten que esas sospechas iniciales no se tradujeron en “nada concreto” y las pesquisas se centraron en la organización criminal que traficaba y luego blanqueaba las ganancias. Otras fuentes jurídicas consultadas añaden que en la investigación sobrevuela la sospecha de esas relaciones, pero no llega a materializarse en ninguna referencia directa o identidad concreta.

A lo largo de estos tres años, los investigadores han perfilado en sus pesquisas la personalidad de Prado Bugallo, su irrefrenable tentación a seguir traficando pese a sus largas condenas. Fuentes policiales sostienen a este periódico que seguirá traficando hasta que muera porque es su forma de vida. En el marco del caso Mito también se aprecia la ascendencia que tenía sobre sus colaboradores, quienes le profesaban un trato “reverencial”. Las primeras averiguaciones se remontan a 2016 y la operación no se explotó hasta dos años después. Sito Miñanco se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de cárcel también por tráfico de drogas.

No obstante, estaba cumpliendo la pena ya en régimen abierto. Por las mañanas trabajaba en un parking de Algeciras y por las noches iba a pernoctar a un Centro de Inserción Social (CIS). Para lograrlo mintió al juez de Vigilancia Penitenciaria con un texto en el que repudiaba el narcotráfico al que seguía dedicado en cuerpo y alma con las limitaciones de su situación casi penitenciaria.

377.000 euros debajo del colchón

Se hacía rodear de una suerte de Estado Mayor formado por estrechos colaboradores y veteranos operaciones pasadas. Su implicación era cercana a lo obsesivo. Según consta en la investigación, era capaz de desplazarse en persona hasta una fábrica de Portugal solo para supervisar cómo hacían los flotadores de las lanchas que iban a usar en las operaciones para traer la droga por el mar.

Desconfiado, dormía con grandes cantidades de dinero bajo el colchón. Cuando los agentes de la Policía procedieron a registrar su domicilio en la calle Abetos de Algeciras, se incautaron de 377.320 euros que se encontraban dentro un canapé en una bolsa de plástico. Esas obsesiones se trasladaban a la seguridad. Al menos tres de los procesados se dedicaban solo a la contravigilancia, es decir, a detectar que nadie les siguiese.

Nadie se llamaba por su nombre, todo tenían motes con los que se relacionaban. En uno de los registros, se halló un documento manuscrito con los alias que usaban para cada uno. Sito Miñanco era Mario, otro era Chus, el Viejito, el Niño, Cherooke o Pocholo. Este último era el alias de Fernando Prado Rey, el único de la organización que sigue en paradero desconocido.

Obsesión por la seguridad

También extremaban la seguridad cuando iban en coche. Durante uno de los seguimientos policiales de incógnito, los investigadores pudieron apreciar las maniobras de uno de los hombres de confianza de Sito Miñanco. Alternaba tramos de velocidad elevada con otros en los que la disminuían súbitamente o maniobras bruscas de carácter evasivo. Contaban además con teléfonos móviles Iphone 6 con una aplicación para encriptar las comunicaciones. Ese dispositivo solo se podía usar para comunicarse con otros miembros de la organización.

En otra ocasión, uno de los investigados tuvo que desplazarse hasta Ecuador para supervisar la carga de droga. Con el objetivo de evitar que le siguieran y evitar sospechas siguió un itinerario que la juez describe como “absolutamente extraño e inverosímil”. Voló desde Málaga a Barcelona. Dejó la ciudad condal en otro avión con destino a Ámsterdam, pero volvió a España el mismo día. Al llegar cogió otro avión en Madrid que le llevó a Lima y desde la capital peruana tomó otro avión interno que le llevó a una ciudad limítrofe con Ecuador. Cinco aviones y dos días de viajes.

Nada de esto le impidió a Sito Miñanco ser detenido de nuevo. La juez le imputa dos operaciones concretas a través de las que el narco y su entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España. Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.