El juez archiva una investigación por blanqueo sobre el padre de Ignacio González

El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González queda fuera del caso Lezo. Tres años y medio después, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido archivar las diligencias que se seguían contra él en torno a un presunto caso de blanqueo de dinero en el que se le acusaba de haber participado con sus hijos. Esta decisión cuenta con el visto bueno de la Fiscalía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusó a Pablo González Liberal, que hoy tiene 93 años de edad, de haber participado en una operación de préstamo ficticio al exdirigente madrileño con la participación de otro de sus hijos, el también investigado Pablo González González. Los agentes se basaban en las escuchas del caso y un contrato de préstamo de enero de 2016 suscrito por el padre y el hermano del expresidente autonómico.

Fueron 15.000 euros, según reflejó entonces la investigación. La Guardia Civil dijo en un informe del 27 de septiembre de 2017 que “el propio Ignacio González confirma durante una conversación con su hermano Pablo su disponibilidad de ‘dinero B’ así como la precaria situación económica de sus cuentas que requieren el afloramiento de este capital”.

La Guardia Civil analizó una conversación entre Ignacio González y su hermano: durante la misma Ignacio explicaba que se había quedado “tieso” y necesitaba el dinero para “empezar a poner en su cuenta” puesto que tuvo que abonar los honorarios de sus abogados y pedía a su hermano realizar una operación “como la de la otra vez”.

Según la explicación de Ignacio, se trataría de una operación tipo "un préstamo de papá ¿no?" planteada del siguiente modo: "Te doy el dinero y lo pongo en la cuenta, macho, porque es que estoy tieso". De esta afirmación los investigadores concluyeron que el origen de la fuente de financiación sería el propio Ignacio y que la operación que planteaban únicamente sería de carácter instrumental para ocultar la realidad del origen del dinero.

"Sí, dinero B"

Esta cuestión quedaba evidenciada, a juicio de la UCO, mediante la pregunta que le realizó su hermano: "¿Dinero B entonces?". Y la respuesta de Ignacio: "Sí, dinero B...". La Guardia Civil consideraba que “efectivamente el expresidente contaría con una fuente de financiación de origen indeterminado. Así las cosas, el préstamo entre familiares sería una ficción para revestir de legalidad un afloramiento de dinero, que en realidad sería compensado por Ignacio González con dinero de origen desconocido”.

Por estos hechos, el nonagenario prestó declaración ante la Guardia Civil a las 10 horas del 21 de abril de 2017 en las dependencias oficiales del Instituto Armado en Tres Cantos (Madrid). El 6 de septiembre de ese año lo hizo ante el juez de la Audiencia Nacional. Este presunto caso de blanqueo quedó encuadrado en la Pieza 5 del caso Lezo, la trama de corrupción desmantelada en aquellas fechas y que tenía como cabecilla al propio Ignacio González ya entonces retirado de la política.

Pablo González Liberal atesora una extensa trayectoria política primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular, donde llegó a ser secretario general técnico del grupo parlamentario en el Senado tras las elecciones de 2004. El juez Manuel García Castellón dictó el pasado 19 de octubre de 2020 un auto al que ha tenido acceso Vozpópulien el que “se acuerda el sobreseimiento provisional de la presente pieza” respecto al padre del expresidente madrileño.

"Deterioro de salud"

Responde así a la petición que en ese sentido habían hecho sus abogados. Apelaban a la “avanzada edad” y “su deterioro de salud”: “No gestiona, no controla la situación de sus cuentas bancarias, lo que hace no darse el plano subjetivo para la comisión del delito y que la medida de aseguramiento ‘bloqueo de sus cuentas bancarias’ carezcan de sentido”. Añadían además que en estos años no se ha practicado “diligencia alguna que acredite” su participación en el delito.

El auto también archiva la investigación sobre José Javier Soler Gallego, exconsejero del Canal Extensia, empresa dedicada a los negocios iberoamericanos del Canal de Isabel II. Durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid aseguró que en las bolsas negras con las que fueron grabados en el conocido viaje en 2008 a Cartagena de Indias (Colombia) con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sólo había "una toalla, una gorrilla, una botellita de agua y una crema". En el mismo auto también archiva la acusación por blanqueo contra José Manuel Serra Peris, exsecretario de Estado de Industria en el Gobierno de José María Aznar.