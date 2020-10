El juez ordena inventariar cientos de cintas de Villarejo pendientes de escuchar

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García Castellón, ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que elabore un inventario sobre cientos de microcintas que forman parte de la investigación, y que todavía no han sido escuchadas. Se refiere, en concreto, a las que se incautaron durante el registro realizado en la vivienda del excomisario José Manuel Villarejo durante su detención en noviembre de 2017, y que fueron denominadas por los agentes como "indicio BE 38", según confirman a Vozpópuli hasta tres fuentes diferentes del procedimiento.

Hace casi tres años que los agentes de la policía judicial acudieron a los diferentes domicilios y oficinas deVillarejo y su socio Rafael Redondo. De aquellos registros, los investigadores reunieron los "dispositivos masivos de información" que nutren el caso Tándem. Esa batería de pendrives, discos duros, CD y cientos de folios mantiene al ex alto mando en prisión preventiva.

Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha reclamado un inventario. Una de las fuentes consultadas precisa que se trata al menos de unas 300microcintas que no habían sido estudiadas hasta ahora. Tras el encargo del magistrado, deberán ser evaluadas por los agentes.

40 años de grabaciones

Según informa otra de las fuentes, las primeras de estas grabaciones fueron realizadas en los años 80, casi una década después de que Villarejo entrara a trabajar en el Cuerpo Nacional de Policía en 1973. También hay microcintas de los años 90 y 2000, especifica una de las fuentes jurídicas consultadas. Precisamente, el excomisario permaneció de excedencia entre 1983 y 1993, un periodo de tiempo que aprovechó para construir una red de empresas.

Vozpópuli ha podido confirmar que la tarde de este jueves el abogado del excomisario acudió a la Audiencia Nacional y posteriormente al complejo policial de Canillas en Madrid para estar presente durante la copia de las grabaciones. Una de las tres fuentes consultadas señala a este diario que, en función de los resultados que arroje el inventario, estos audios se pueden incorporar a procedimientos ya existentes o incluso permitir que se abran nuevas piezas en la causa. Hasta ahora, el caso Tándem cuenta con casi una treintena de piezas, varias de ellas permanecen bajo secreto de sumario; dos han sido enviadas a juicio.

Los audios del 'caso Villarejo'

Los audios hasta ahora conocidos del caso Villarejo incluyen a destacados políticos y empresarios, como la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; la exministra de Justicia y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que fuera amiga íntima del Rey Juan Carlos I Corinna Larsen, los hermanos navieros Pérez-Maura, el ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano o el ex jefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo.

En dichas grabaciones, además, se hace referencia a una extensa batería de personalidades de las que Villarejo tendría supuesta información privilegiada. En varias de las desveladas por Vozpópuli y diferentes medios de comunicación, se escucha al propio excomisario advertir a sus interlocutores de sus contactos con las diferentes cúpulas de poder, tanto empresariales como sociales y políticas e, incluso, con compañeros de la Policía. "Si yo hablo caen todos", decía.

Hasta ahora quien permanece en prisión provisional es él. BBVA, Herrero y Asociados, Pérez y Cía han sido imputados como personas jurídicas en diferentes piezas de la causa. Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior de Mariano Rajoy, y su número dos Francisco Martínez, han sido citados a declarar como investigados, así como el expresidente de BBVA Francisco González.