Interior recuerda que la orden de entrega a España de 'Josu Ternera' sigue en vigor pese a su puesta en libertad

El Ministerio del Interior ha mostrado este miércoles su respeto sin querer valorar la decisión del Tribunal de Apelación de París que ha dejado en libertad bajo control judicial al histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', aunque ha recordado que seguirán atentos a la tramitación de las órdenes internacionales de detención y entrega dictadas por la Audiencia Nacional.

Fuentes de Interior consultadas por Europa Press han subrayado que la decisión del tribunal galo "no paraliza el procedimiento de entrega activado por la Audiencia Nacional" tras la detención de 'Josu Ternera' el pasado 16 de mayo en una operación de la policía francesa y la Guardia Civil, poniendo fin a 17 años de huida del histórico jefe etarra.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, felicitó en persona a los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil por el "éxito" de la operación 'Infancia robada'. Un mes después, desde este Ministerio se remarca que, a diferencia de la extradición, donde el Gobierno tiene que elevar las peticiones al Consejo de Ministros, en el caso de 'Josu Ternera' lo que hay en vigor son sendas órdenes internacionales de detención y entrega, una figura que se tramita directamente entre órganos judiciales.

En este sentido, las citadas fuentes defienden que el procedimiento de entrega está en marcha para que 'Josu Ternera' responda en la Audiencia Nacional a las causas pendientes en España: el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el año 1987, la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas' y la acusación de delitos de lesa humanidad junto con otros cuatro antiguos dirigentes de la organización.

En la Audiencia Nacional no ocultan su sorpresa por la decisión de Francia, ya que se han enterado de la noticia a través de los medios de comunicación. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recalcan, no obstante, que la justicia francesa no tiene por qué informar a la Audiencia Nacional y subrayan que 'Ternera' estará vigilado bajo custodia de las autoridades galas.

Dos condenas en Francia

Urrutikoetxea ha comparecido este miércoles ante el Tribunal de Apelación de París para declarar por su condena por rebeldía a siete años de prisión por pertenencia a organizaciónterrorista. El 28 de junio tiene fijada una segunda comparecencia por la otra causa abierta en Francia en la que también fue condenado en rebeldía.

Este miércoles, sus abogados han exigido su puesta en libertad por problemas de salud, ya que 'Josu Ternera' debe ser operado de la próstata. El Tribunal ha ordenado su puesta en libertad inmediata, con la obligación de presentarse en la comisaría del distrito número 3 de París una vez por semana.

Colectivos de víctimas han pedido explicaciones a Francia por esta decisión. "Si es cierto lo que se ha publicado de que se ha puesto a 'Josu Ternera' en libertad por una operación de próstata, nos parece un escándalo", han señalado desde la AVT. Covite ha mostrado su "estupefacción" y han reclamado a las autoridades galas que extremen la vigilancia para evitar una nueva fuga del histórico jefe de ETA.