"Hiena", "traidor", "rata" y "cornudo": el acoso contra Calvente que el juez quiere investigar

El 29 de julio el ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente ratificó por videoconferencia ante el juez de Madrid Juan José Escalonilla la denuncia que habría presentado contra la cúpula de Podemos. Y esa decisión dio paso, según su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, a una campaña de hostigamiento en redes sociales, llegando incluso a ser acusado en Twitter de ser un "acosador sexual", pese a que la juez de Madrid Rosa María Freire archivó la denuncia que interpuso contra él la abogada Marta Flor Núñez.

"He sufrido una campaña difamatoria a través de redes sociales y de medios de comunicación, luego he llegado a recibir insultos muy graves, por mensajes, contra mí y contra mi familia, y me están marcando el camino", declaró este abogado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón.

Vozpópuli ha tenido acceso a una decena de estos mensajes en redes sociales, sobre todo en Messenger de Facebook, que también se dirigen contra sus familiares. El 30 de julio, un día después de su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, una persona le escribe: "El día que te des cuenta de lo traidor que eres ya será demasiado tarde. Menuda jeta calzas campeón".

"Cuánto te han pagado"

Con el paso de los días, la "campaña" contra Calvente se recrudeció. El 11 de agosto, mientras se hacía público que Podemos había pedido que se anulara la declaración de su exabogado, ya que el juez no había trasladado a las partes la totalidad de la grabación de la declaración, que duró más de tres horas, el teléfono de este letrado recibía más insultos: "Me gustaría saber cuánto te han pagado por difamar de esa manera sabiendo que todo es una infamia y quedarás como una hiena carroñera".

Y ese mismo 11 de septiembre recibe otro improperio, de un usuario de Facebook denominado "Javi Topalante", que dice de forma textual: "Perro apocado. Mamón poco hombre. Hijo de mala madre que te parió por su esfínter anal. Vendido al fascismo, estómago agradecido. Mente sucia. Vividor de falsa moral". Y un día después, el 12 de agosto, un desconocido le remite un mensaje con el icono de un vómito.

Pero los mensajes contra Calvente llegan a su punto álgido el 13 de agosto, tras emitir los medios de comunicación la declaración del 29 de julio de Calvente, que junto a su denuncia ha convencido tanto al juez Escalonilla como a las Fiscalías de Madrid y de la del Tribunal de Cuentas para considerar que hay indicios de delito en uno de los contratos electorales de Podemos.

"Valiente rata"

Ese 13 de agosto se generan los insultos más gruesos; como por ejemplo: "Valiente rata estás hecho. Raaaaaaaaata!!", dice uno. Mientras que otro espeta: "¡Eeeee qué pedazo de hijo de mil putas eres! Cómo vas a ser tan imbécil, falso putero, ¿cuánto te pagaron? la concha de tu puta madre. Corrupto de mierda".

"¿Cuánto te han pagado? Sinvergüenza. Quita las fotos de Podemos, fascista. Sinvergüenza. Asqueroso", escribe otra persona utilizando la aplicación de Messenger, en la que el denunciante también recibió: "¿Cómo te sientes al saber que toda España sabe la mierda que eres?". Otro mensaje muestra su rechazo a Calvente: "Eres mala persona".

Y los días siguientes prosiguieron los agravios. El 14 de agosto: "Eres un sinvergüenza. Un vendido"; y dos días después: "Espero que puedas dormir bien, ¡cuánto daño estás haciendo!". El 16 de agosto un usuario de Messenger le ofende con alusiones a una supuesta relación con la formación de Santiago Abascal: "Traidor, ¿cuánto te han pagado en Vox?, ¡qué asco das!, seguro que te despidieron de inútil que eres y así lo pagas, perro judío. Si es que tienes cara de 'amargao', y de cornudo".

Contra su familia

Los insultos no solo tienen como destino a Calvente, sino que también se dirigen a miembros de su familia. Por ejemplo: "Oye que se rumorea por mi barrio que tu madre es más puta que las gallinas"; "Buenos días, que sepas que se rumorea que tu padre es un putero y que tu mujer te los pone con el del butano".

Vozpópuli ha tenido acceso a otro mensaje, que muestra que Calvente recibió ataques el 8 de septiembre, dos días antes de declarar en la Audiencia Nacional como testigo por el caso Dina. Como por ejemplo: "¡¡¡Se rumorea que eres una mala persona, que se vende rápido!!! ¡¡¡Patético!!!", seguido de una imagen de una rata.

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, reclamó a la Fiscalía anticorrupción que investigue los insultos y el acoso que denunció durante su declaración como testigo el ex coordinador jurídico de Podemos.