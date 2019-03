El director del Cervantes aprovecha el Instituto para 'vender' el libro de su mujer

El Instituto Cervantes, dirigido por el poeta Luis García Montero, hace propaganda del último libro escrito por su mujer, Almudena Grandes, aprovechando una pantalla informativa que se muestra en la concurrida calle Alcalá, ubicada en pleno centro de Madrid y por la que transitan miles de personas cada día.

En un vídeo subtitulado de algo más de un minuto, que se emite de forma continua, se puede ver a la escritora participando en un Club Virtual de Lectura del organismo, celebrado en mayo de 2018, en el que invita a leer su última obra, Los pacientes del doctor García.

"Esa pantalla está para informar de cursos o actividades del centro", explica una trabajadora del Instituto a Vozpópuli. "No suele haber promoción de libros". Aunque el anuncio de Grandes era un llamamiento al evento digital realizado en mayo, llama la atención que no se haya cambiado desde entonces, a pesar de que ha habido más autores que han pasado por allí.

El Club Virtual del Instituto Cervantes invita a los ciudadanos a poder compartir espacio y tiempo con escritores que explican las últimas novedades que lanzan al mercado. Desde mayo de 2018, cuando participó Grandes, han participado otros tres autores, pero el anuncio no se ha cambiado desde entonces. Entre los invitados han estado Sergio Ramírez, Ignacio García, y Ernesto Caballero, pero el único vídeo que se emite en la pantalla de la sede del Instituto, en la calle Alcalá, es el de Grandes.

Explicaciones

El gabinete de Comunicación del organismo ha querido aclarar que "no hay mala intención" en que se mantenga el anuncio y lo achacan a un olvido ya que "no es muy visible desde fuera y no nos hemos dado cuenta de cambiarlo". Han añadido que esperan cambiar el vídeo que se emite en los próximos días para mostrar los escritores que acudirán a las próximas citas del Club Virtual.

Por la calle Alcalá pasan a diario miles de personas, muchas de ellas extranjeras, a las que los anuncios de las actividades que realiza el Cervantes deberían ir dirigidos. Entre las labores del Instituto está la de "promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas". Los pacientes del doctor García se publicó en septiembre de 2017, y a pesar del tiempo transcurrido la entidad dirigida por García Montero mantiene la publicidad del mismo en su pantalla informativa.

Almudena Grandes ganó el Premio Nacional de Narrativa de 2018 por esta obra. El galardón lo otorga el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 20.000 euros. Según el Ministerio, el jurado ha elegido esta obra por ser "la cuarta entrega de un ambicioso proyecto narrativo que lleva por título Episodios de una guerra interminable".