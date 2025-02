Inspectores desmienten a Montero y su cúpula: "No es normal reunirse con empresarios como Aldama"

La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha reconocido que su mano derecha, Consuelo Sánchez García, se reunió con Víctor de Aldama para que le aplazara una deuda. Fernández Doctor ha justificado este encuentro, afirmando que "es habitual recibir a personas con deudas con nosotros". El mismo argumento que ha utilizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando se le ha preguntado por las reuniones de su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, con Koldo García y con Aldama. Los encuentros con este último primero los negó y más tarde los admitió.

En el caso del jefe de Gabinete se trata de un cargo político. Montero ha dicho que por Moreno "pone la mano en el fuego", que es un servidor público y todo el mundo conoce su entrega y disposición. Según el relato de Aldama, que la propia cúpula de Hacienda viene confirmando, las reuniones fueron primero del jefe de Gabinete con Koldo García y luego con él mismo. Lograr el aplazamiento depende en último término de la AEAT y en particular, entonces, de Consuelo Sánchez García, que en 2020 y 2021 era delegada Especial Adjunta en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid, tras haber sido jefa de Equipo Regional de la Dependencia de Recaudación y responsable del Equipo Central de Aplazamientos.

¿Son normales estas reuniones? Inspectores de Hacienda y fiscalistas consultados por Vozpópuli lo niegan.

Ignacio Ruiz-Jarabo, inspector de Hacienda y ex director general de la AEAT, traslada que "lo normal no es recibir a un deudor y menos de un tiempo a esta parte y desde la pandemia, que se hace todo online y con cita previa". "Ahora es muy difícil que te reciban", y advierte de que "la intervención del jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda no es nada habitual".

A lo que se añade que "en la pandemia era casi imposible. Una reunión entonces entre Consuelo Sánchez García y Víctor de Aldama es casi imposible".

"Imposible". Un fiscalista que asesora a multinacionales da cuenta de que antes se iba a Guzmán el Bueno [oficina de la AEAT sede de la Delegación Especial de Madrid] a negociar pero sólo se llegaba hasta la ventanilla. Desde la covid, es imposible". "En casos muy concretos, con mucha antelación y moviendo muchos hilos y teniendo influencia se puede conseguir una reunión pero no es nada normal", apunta.

Y recuerda que en la pandemia los funcionarios estaban en sus casas y se suspendió buena parte de la actividad.

Otro inspector de Hacienda refrenda que "no es normal". Los casos que pueden darse, en los que deben aportarse garantías, "afectan a multinacionales con una deuda muy importante, empresas estratégicas con grandes proyectos y muchos empleos en peligro, nunca una deuda de este tipo", explica, que según la directora de la AEAT era de menos de un millón de euros, y para una empresa de menos de 10 trabajadores.

Con todo, a este inspector le llama todavía más la atención que Hacienda no haya denunciado a Aldama y sus socios más de tres años después por el fraude de las mascarillas y que el expediente no haya llegado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que las negociaciones por la deuda.

Reuniones con Koldo y Aldama

La directora de la AEAT no ha querido aclarar este martes en el Senado si Aldama consiguió ese aplazamiento, aunque sí ha detallado que la cantidad a pagar era inferior a los 1,7 millones de euros que se había publicado, y que estaría por debajo de un millón, lo que justifica a su juicio que no salga en la lista de morosos que se publicó el 28 de junio de 2021. ¿Puede dar la cifra de la deuda y no cómo se resolvió esa petición de aplazamiento?, cabe preguntar en aplicación del deber de sigilo con datos de trascendencia tributaria que estipula la Ley General Tributaria.

La agenda de Koldo García en la causa muestra que se citó con Moreno cinco veces en año y medio fuera de sus ministerios. El primero de los contactos apuntados por Koldo es del 18 de diciembre de 2019 y el último una comida el 6 de mayo de 2021, dos meses antes de que dejara su puesto tras el cese de José Luis Ábalos.

Hubo tres reuniones seguidas con Koldo en el otoño de 2020 y la empresa de Aldama al borde del embargo no salió en la lista de morosos que se cerró el 31 de diciembre de 2020.

El comisionista explicó que Koldo García le pidió fondos para Moreno por conseguirle un aplazamiento de deuda con Hacienda de una sociedad de la que el empresario es administrador, Pilot Real Estate, que se encontraba al borde del embargo. Según su versión, Moreno aceptó el encargo pero dijo que tenía que planteárselo a Montero. La empresa logró posponer el pago, sobre el que la AEAT exigía un aval. Koldo le pidió que tuviera un detalle con Moreno y Aldama le dio 25.000 euros que el asesor entregó al jefe de Gabinete de la vicepresidenta en un sobre en un bar, sostuvo el comisionista.

Según Aldama, Koldo le dijo durante una comida: "Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso".

La investigación patrimonial que ha hecho este periódico muestra que Moreno se compró una casa en 20 años como jefe de Gabinete de Montero en la Junta de Andalucía y sumó otras dos al entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez en el mismo puesto, y que no tenía ahorros que justifiquen lo que pagó fuera de las hipotecas. Moreno canceló además una hipoteca el día que Aldama le señaló. Fernández Doctor ha destacado que Moreno no tiene relación con ella pero ha admitido finalmente que su mano derecha se reunió con Aldama, aunque no ha desvelado si hubo aplazamiento.

Lista de morosos

Pilot Real Estate sí ha salido en la lista de morosos, en tres ocasiones. Pero no en el listado que se cerró en el periodo en el que Moreno se reunió con Koldo con asiduidad y en el que Aldama buscaba un aplazamiento de su deuda.

En 2021 se publicaron dos listas de morosos: una el 28 de junio, que se cerró el 31 de diciembre de 2020, y otra el 27 de diciembre, con datos del 31 de agosto de 2021. Hubo dos publicaciones por el cambio que supuso la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que entró en vigor el 11 de julio de 2021 y por la que el tope para entrar en el listado se rebajó de un millón de euros a 600.000.

Pilot Real Estate aparece por primera vez en la lista de morosos con Hacienda en diciembre de 2021, que recogía las deudas de más de 600.000 euros hasta agosto de 2021, con una deuda de 1.773.765 euros. En 2022, la cifra aumentó hasta los 2.007.064 euros. Y en 2023, bajó a 1.368.663 euros.