La inmunidad de Junqueras y su efecto sobre Puigdemont, primera reválida de la justicia en Europa

La respuesta jurídica al desafío independentista se enfrentará en las próximas horas a su primera gran reválida en las instancias internacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, dará a conocer este jueves su parecer sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras. La decisión, de una forma u otra, tendrá efectos directos sobre el futuro del otro líder independentista, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido desde hace dos años en Bélgica.

Lo que hará mañana el TJUE es resolver la cuestión prejudicial que planteó en julio el tribunal presidido por Manuel Marchena mientras deliberaba sobre la sentencia para los líderes del procés. Los jueces españoles querían salir de dudas respecto al momento en el que empezaba a contar la inmunidad parlamentaria de Junqueras tras haberse presentado a las elecciones europeas y haber conseguido el escaño en las urnas.

El tribunal ha convocado a las partes a las 9.30 horas, pero está previsto la lectura de decenas de resoluciones. La que afecta a Junqueras será la sexta en ser comunicada. Tan solo se lee el fallo por lo que el trámite será rápido. Fuentes de este tribunal calculan que en torno a las 9.45 ya se conocerá el resultado.

Preguntas al TJUE

El Supremo quería que el TJUE aclarase si esa inmunidad (y por tanto la imposibilidad de actuar penalmente contra el político) empieza a contar desde el momento en el que es elegido o si lo hace desde que se jura la Constitución española en la Junta Electoral y ésta informa al Parlamento Europeo. En este caso, Junqueras no pudo hacer ese trámite porque el Supremo le denegó un permiso extraordinario de salida de la cárcel.

En sus preguntas, el Tribunal Supremo quería aclarar también si, en caso de que el TJUE haga una interpretación extensiva de la inmunidad, estaban obligados a dejar libre a Junqueras para permitir su desplazamiento al Parlamento Europeo. No obstante, los jueces españoles dejaban claro que el objeto de esta cuestión prejudicial tenía que ver solo con el recurso de su abogado a la negativa de concederle el permiso de salida de prisión.

No lo entiende así el abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde. Él contempla como posibilidad que el TJUE considere que el dirigente republicano tenía inmunidad como eurodiputado y que se interprete de manera que este derecho tenga un "contenido incompatible con la condena". A su juicio, si la interpretación de la ley que hace el TJUE "es incompatible con la sentencia, la sentencia será nula" y activarían los medios para impugnar el fallo condenatorio.

El dictamen del abogado general

Las fuentes jurídicas del alto tribunal consultadas por este periódico no se atreven a hacer un pronóstico de lo que dictaminarán los 15 jueces europeos que integran la Gran Sala del TJUE. El único precedente es el informe del abogado general de este organismo, algo así como un fiscal. Corrió a cargo del jurista polaco, Maciej Szpunar, quien el mes pasado asumió parcialmente las tesis de Junqueras.

El abogado general dijo que el líder de ERC era inmune desde que fue elegido y no era necesario el trámite de acatar la Constitución en un acto presencial ante la Junta Electoral. Esto es lo contrario a lo que defendía tanto las autoridades españolas como los servicios jurídicos del Parlamento Europeo. No obstante, el informe del abogado general también opinaba que el TJUE ya no era competente para decidir sobre si el Tribunal Supremo hizo bien o mal al negarle el permiso de salida porque ya hay una condena firme de 13 años de prisión para Junqueras.

Su opinión no es vinculante, tan solo consultiva. Es cierto que en la mayoría de cuestiones el TJUE asume el posicionamiento de su abogado general, pero el porcentaje de coincidencia disminuye en los casos especialmente complejos como este, según informa a Vozpópuli un portavoz de esta institución.

Efecto sobre Puigdemont

En caso de que el TJUE confirmase esta tesis, cerraría la puerta a Junqueras por falta de competencia, pero daría alas a Puigdemont, también elegido en las pasadas elecciones europeas. El expresidente catalán siempre defendió que no era necesaria su presencia en Madrid -donde hubiese sido detenido- para ocupar un asiento en el Parlamento Europeo. En su caso, al permanecer todo este tiempo fugado, no hay una sentencia firme que le haya condenado. Más bien al contrario, hasta en dos ocasiones la Justicia española renunció a su entrega ante el riesgo de que solo se le pudiese juzgar por delitos menores.

El equipo jurídico de Puigdemont mira con mucha atención lo que pueda suceder este jueves con Junqueras. Por esa razón, esta semana pidieron un aplazamiento del proceso que se sigue en la justicia belga sobre la tercera euroorden cursada por España contra él.

En caso de que se le reconociese ese privilegio, recogido en el Reglamento del Parlamento Europeo, el Tribunal Supremo tendría que pedir el suplicatorio a la Eurocámara. Serían los eurodiputados los que tendrían que votar y decidir si se le otorga o no a España el permiso para proceder contra el dirigente independentista. Solo este proceso dura alrededor de seis meses. Al menos durante ese tiempo nada impediría a Puigdemont regresar a España sin la posibilidad de ser arrestado.

Fuentes jurídicas advierten de que en caso de que la Justicia española recibiese la negativa de la mayoría de la Eurocámara a proceder contra Puigdemont, el expresidente catalán sería inmune durante los cinco años que dura el mandato de un eurodiputado. Podría incluso presentarse sine die a las elecciones europeas y no perder nunca ese privilegio en caso de salir siempre elegido.