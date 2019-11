¿Por qué no va Íñigo Errejón al debate electoral de hoy?

Hoy se celebra el único debate electoral de toda la campaña electoral previa a las elecciones generales del próximo domingo 10 de noviembre, y lo hará con una gran ausencia: Íñigo Errejón.

El líder de la formación de reciente creación Más País se queda fuera de la cita en la que estarán Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal como líderes de los principales partidos políticos de España.

Como ya le pasara en las anteriores elecciones de abril a Santiago Abascal, líder de Vox, en esta ocasión la formación nacida al calor de Más Madrid no podrá tener representación en el plató de la Academia de la Televisión.

Pese a que las encuestas auguran que el partido de Errejón entrará en el Congreso de los Diputados, el no haberse presentado antes como partido político a unas elecciones generales y, por tanto, no tener al menos el 5% de votos, hace que para la Junta Electoral, Más País no pueda ser considerado como "grupo político significatrivo" y por lo tanto pueda estar presente en los debates electorales.

Se repite la situación ocurrida en mayo

Íñigo Errejón ya sabe lo que es quedarse fuera de los debates electorales. En las pasadas municipales y autonómicas le ocurrió exactamente lo mismo con la formación Más Madrid, que él mismo lideraba junto a Manuela Carmena. Los motivos, fueron los mismos: formación política nueva sin representación y por lo tanto no puede ser calificado como grupo político significativo. Este hecho llevó a que Telemadrid cancelara el debate de los candidatos a la alcaldía de Madrid al no poder estar presente Manuela Carmena, que en aquel entonces todavía era alcaldesa de la capital de España.

Íñigo Errejón estará en televisión al finalizar el debate

Al Rojo Vivo, programa de LaSexta dirigido por Antonio García Ferreras emitirá un especial tras finalizar el debate electoral, que contará con la presencia de Íñigo Errejón. En ese momento conoceremos las impresiones del líder de Más País sobre lo que acontezca esta noche en el plató de la Academia de la Televisión.