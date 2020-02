El infectado por coronavirus en La Gomera no presenta síntomas y está "perfectamente"

El paciente alemán infectado por el coronavirus, ingresado y aislado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en la isla de La Gomera, y los españoles repatriados de Wuhan que permanecen en el Hospital Gómez Ulla de Madrid "se encuentran perfectamente bien".

Así lo ha manifestado este sábado el director del centro de coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial de evaluación y seguimiento del coronoavirus.

En concreto, Simón ha asegurado que los repatriados españoles que llegaron este viernes "están todos bien" y que "no ha habido ninguna incidencia". "No hay mucha más información pero todo sigue la rutina esperada", ha dicho. "Los españoles que están en el Gómez Ulla son personas sanas que salen de una zona a la que se impuso cuarentena, no tiene sentido que rompan la cuarenta", ha indicado Simón.

Respecto a los casos de La Gomera, ha explicado que "ahora mismo" tanto el caso positivo como las personas con sintomatología leve "están todos perfectamente". "El caso positivo parece ser que es un cuadro leve, pero debemos esperar a las próximas horas para ver si esto es así", ha apuntado.

El caso que ha dado positivo es un ciudadano alemán que había estado en contacto con uno de los casos detectados en Alemania. "Tuvo un contacto estrecho, muy cercano. Antes de que el caso fuera diagnosticado esta persona ya había salido de Alemania para pasar vacaciones en La Gomera", ha comentado Simón. El grupo de alemanes llegó a la isla el día 28 de enero y el día 29 el Gobierno tuvo conocimiento del caso positivo de Alemania, por lo que "se decidió llevarlos al hospital para hacerles un aislamiento hospitalario".

Tras conocerse los resultados de las pruebas y uno de ellos dar positivo en coronavirus, se puso en aislamiento al infectado y al resto del grupo en cuarentena. "Alemania ya está informada de la detección de este caso, que está incluido en el agrupamiento de casos alemanes. Ya veremos si se notifica como caso español o caso alemán", ha manifestado Simón.

Según los protocolos, el caso que está en aislamiento en La Gomera "no requiere un nivel de habitación extrema, sino simplemente que esté separada". En este sentido, el director del centro de coordinación ha explicado que infectado se encuentra "en una habitación separada del resto y aislada del resto de personas" que están en el hospital.

Por su parte, el grupo de alemanes que se encuentran en cuarentena en la isla están en una situación "con características similares al del caso positivo" y el ciudadano alemán que no tiene síntomas de la enfermedad "estará en cuarentena pero separado del resto". Simón ha señalado que el aislamiento domiciliario "es una opción que se puede valorar" y que si en los próximos días no se desarrollan síntomas "se puede reevaluar la situación".

Un caso 'atípico'

El primer caso que ha dado positivo en España se infectó de un ciudadano alemán que no había estado en China, sino que "es uno de los alemanes que tuvo contacto con la ciudadana China que fue a Alemania". "Nuestro caso ha tenido un contacto de riesgo con este caso secundario. La transmisión se produjo cuando había síntomas muy leves", ha comentado Simón.

En este punto, ha calificado este caso de "atípico" porque el evento que se está produciendo a partir de las infecciones de la ciudadana china "está generando más casos de los que a priori están generando otros casos en China".

"Esto hace que lo tengamos que seguir con cuidado porque este caso ya ha generado siete u ocho casos secundarios, por lo que tenemos que tener un seguimiento más cuidadoso. Es una situación poco frecuente y con lo que aprendamos aquí se podrán valorar otras situaciones en otros países", ha manifestado Simón.

En estos momentos, según ha asegurado el experto, en España "no hay ningún caso en investigación" y todos los casos "son negativos" a excepción del ciudadano alemán. "Hoy hay 23 países que han notificado casos, hay que ser muy prudentes pero esperemos que de alguna manera las medidas que se están implementando vayan teniendo un efecto", ha dicho.

El director del centro de coordinación ha destacado que las autoridades canarias están haciendo un interrogatorio "exhaustivo" a los alemanes para valorar posibles contactos y ha afirmado que todo el personal médico ha utilizado, "desde el primer momento", todas las medidas de precaución previstas, por lo que son contactos "de bajo riesgo".

Durante su intervención, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado un "mensaje de confianza" en el Sistema Nacional de Salud y ha afirmado que los sistemas de detección "están dando su resultado". "Siempre dijimos que esto podía pasar", ha sentenciado. El ministro ha resaltado que está "en contacto" con la consejera de Salud de Canarias y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "puntualmente informado" de la situación.