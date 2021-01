Baleares cifra en 4,3 millones el sobrecoste en transporte de material sanitario

La irrupción de la pandemia dio el pistoletazo de salida a una frenética carrera por comprar material sanitario que colapsó al mundo entero. En España, administración central y comunidades autónomas se enfrentaron a un mercado convulso, con precios desorbitados por el desajuste entre oferta y demanda. En el caso de Baleares se tradujo en un sobrecoste de casi 4,3 millones de euros en los aviones encargados de importar el stock. Esa es la cifra que recoge un extenso informe redactado por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares.

Esa es la conclusión a la que llega dicho organismo -depende orgánicamente del parlamento balear- tras analizar los costes que habitualmente tendrían estos aviones en circunstancias normales y alejadas de la pandemia. El informe recoge diferentes variables que determinan el coste total de un transporte aéreo y señala que las compañías se embolsaron un "sobrebeneficio" de al menos 4.296.887,35 euros por los vuelos encargados por el Servicio de Salud balear durante la pandemia del coronavirus.

El informe analiza los costes derivados del combustible, la tripulación, el mantenimiento de la aeronave y de los motores, y las tasas de aterrizaje, así como la depreciación, el interés y el seguro. De acuerdo a esas premisas, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción estima que cada vuelo de transporte de material sanitario de ida y vuelta entre Palma y Shanghái hubiera supuesto unos costes que se moverían entre la horquilla de 120.887,92 y 201.670,08 euros por cada trayecto.

Según esta oficina, la conclusión es que “incluso tomando el dato de coste por vuelo más elevado” para todos los vuelos -en referencia al tope de 201.670,08 euros- y añadiéndole el 6% de beneficio industrial establecido en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, las aerolíneas se embolsaron un “sobrebeneficio” de casi 4,3 millones de euros.

"Precios más asequibles"

El resultado se obtiene a partir de los 7.321.938,55 euros que pagó el Gobierno balear por los 15 servicios frente a los 3.025.051,2 euros que el órgano contra la corrupción considera que se tendría que haber abonado por ellos. En concreto, la oficina analiza los vuelos que operaron las compañías Globalia Broker Services, Ningbo T&Q Ligthting Co, Privilege Style, Ad Air Cargo Business y Ethiopian Airlines Air Cargo.

Y ejemplifica los elevados precios que se pagaron en uno de los vuelos operados por esta última aerolínea: “Es destacable el traslado del material adquirido a AMS efectuado por Ethiopian Airlines Air Cargo, con el tipo de avión Boeing B777F, que es uno de los birreactores más grandes del mundo con una capacidad para transportar más de 500 […]. El precio facturado por este vuelo ascendió a 1.085.000,00 euros".

El informe concluye que “hubiera sido posible conseguir precios más asequibles para el transporte de las mercancías adquiridas” dado que muchas de las compañías tenían sus aviones parados tras la caída drástica del espacio aéreo. Asimismo asevera que “no hay constancia documental de que se haya realizado ningún vuelo con transporte de material sanitario con aeronaves del Ejército español hacia territorio Balear”, pese a que así conste en “medios de comunicación oficial”.

Por último, la oficina anticorrupción lamenta algunas imprecisiones en las adjudicaciones para el transporte logístico de material sanitario. Entre otros, asevera que no consta la justificación de la contratación de estos medios, que las facturas no desglosen los conceptos pagados o que la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público no coincida con el contenido de estas facturas.