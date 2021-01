Arrimadas y Ciudadanos: el último, que apague la luz

“Me temo que no será la única. No tienen muy contenta a alguna gente”. Una persona cercana a Albert Rivera resumía el sentimiento de la guardia pretoriana del expresidente de Ciudadanos ante la huida de Lorena Roldán este miércoles a las filas del PP catalán en una jugada maestra de Alejandro Fernández, el líder de los populares allí, que está intentando reconstruir el partido como “único referente contra el sanchismo y el independentismo”. Y que, además, le proporcionaba a Casado la venganza por el fichaje de Ángel Garrido en plena precampaña de las europeas de 2019.

Lorena Roldán había ganado las primarias de Ciudadanos para ser la líder de la formación naranja el 14-F -primarias que, como ha demostrado el caso Illa, los partidos se pasan ya por el forro- e Inés Arrimadas prefirió ignorar la decisión de las bases –un “robo” en toda regla, según Juan Carlos Girauta, quien no se corta nada en público a la hora de poner calificativos a la gestión y estrategia de la sucesora de Rivera- y la sustituyó por Carlos Carrizosa. Roldán rumiaba desde entonces su salida y en la despedida ni siquiera nombró a Arrimadas. “Una pena todo”, insisten en el entorno de Rivera.

Los problemas con la gestión de Arrimadas se multiplican en toda España. Allí donde tienen poder, claro, porque en sitios como Galicia o País Vasco, siguen laminados o subsumidos en listas con el PP, la única gestión que se le reconoce a la líder actual: haber arrancado -ante el estupor de buena parte del PP vasco- un acuerdo en Euskadi a Pablo Casado que le garantizó unos puestos que, por separado, no habrían logrado.

En Andalucía, el temor a que Juan Marín siga los pasos de Roldán es anterior a la decisión de la catalana. Como lleva contando Vozpópuli, la cúpula nacional está seriamente convencida de que el vicepresidente andaluz acabará más pronto que tarde al lado de Juanma Moreno Bonilla y con las mismas siglas, y Arrimadas –además de promocionar a la rival de Marín de manera interna- acudirá en enero a intentar “atar en corto” al hoy vicepresidente andaluz.

Lorena Roldán no será la única. Además de Andalucía y Murcia, en Madrid a Begoña Villacís le han dejado sin nada orgánico. Y ella no chirría en el PP". Puede ser una mera "cuestión de tiempos"

Por cierto, el mismo temor de cambio de aires naranjas por azules se tiene por el actual alcalde de Granada, Luis Salvador, que –como Marín- procede del PSOE y en Ciudadanos están convencidos de que acabará en las filas populares.

En Murcia sucede lo mismo: la dirección naranja quiere defenestrar a la actual vicepresidenta de la región en el Gobierno de coalición para ascender a una consejera, más afín a la estrategia de Madrid. Y en Castilla y León, el vicepresidente es Francisco Igea, el único que osó discutirle el liderato a Arrimadas y a punto estuvo de costarle su carrera política.

"Además de Murcia y Andalucía, mira Madrid. A Begoña (Villacís) le han dejado sin nada orgánico prácticamente” –insiste la fuente- y aunque en esta misma columna ya se ha escrito de la ‘operación Villacís’ y los rumores de su fichaje por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad como un golpe de efecto que debilitaría a Almeida y a Aguado por igual, ella lo niega y lo atribuye todo a “rumores interesados”.

Sin embargo, igual que el vicepresidente Ignacio Aguado coquetea desde el inicio de la legislatura con el PSOE, “Villacís no chirría nada en el PP”, advierten los próximos a la antigua dirección de Ciudadanos. “Puede ser una mera cuestión de timming” y de los tiempos electorales que se marquen en Madrid por la pandemia, los presupuestos prorrogados o los sondeos…

Muchos descontentos

En definitiva, la sensación que hay en Ciudadanos es que la estrategia de Arrimadas de acercarse al PSOE tanto en el Congreso –para hacer valer sus escasos diez diputados en que dejó el partido Rivera (eso tampoco hay que olvidarlo) e intentar que Pedro Sánchez no pacte con los independentistas y con Bildu. Como en los Parlamentos autonómicos para sacar adelante los presupuestos de los barones del PSOE, tiene a muchas bases y muchos dirigentes descontentos.

Rivera se mantiene callado, pero cada vez colabora más con el PP de Casado desde su bufete; Villegas, su 'mano derecha' antes en el partido y ahora también en el bufete, ha sido uno de los fichajes estrellas del nuevo think tank del PP, la Fundación Propósito; y el amigo de Rivera, Juan Carlos Girauta, no para de atacar a la actual dirección y alabar a los ‘duros’ del PP... No es de extrañar que en Ciudadanos se multipliquen desde hace semanas los contactos para “tender puentes” y pasarelas hacia el partido del charrán.

Los críticos citan dos fechas clave; las elecciones catalanas y "el día que Albert hable... Puede ser una auténtica desbandada", avisan

Lorena Roldán “no será la única”, insisten. Otro político de Ciudadanos que se muestra “perplejo” por los modos y la estrategia de Arrimadas, pone dos fechas clave. La primera, las elecciones del 14-F en Cataluña, cuando el liderato de Arrimadas pueda dejar el partido que ella misma llevó a ganar las elecciones en menos de la mitad de escaños.

Y la segunda, “el día en que Albert hable”. Esa será “la señal definitiva” para que los indecisos den el paso. “Puede ser una auténtica desbandada”, avisan. Ese día, el último que apague la luz.