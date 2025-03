Ineco se agarra al registro horario falseado para ocultar que Jésica no trabajaba

Dos empresas públicas y dos versiones sobre el desempeño de Jésica Rodríguez tras las declaraciones de ésta como testigo en el Tribunal Supremo. La ex pareja de José Luis Ábalos ha explicado ante el juez que fue contratada tras una entrevista con Koldo García del tenor: "¿Sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada". Y ha reconocido que nunca fue a trabajar a la empresa pública de la que estuvo a sueldo entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021. Tan sólo fue a recoger un ordenador portátil, pero jamás desempeñó ninguna labor y ha explicado que no le llegó ninguna instrucción. "Nunca me llamaron para ir a trabajar". Ese ordenador sólo lo utilizó para realizar el curso de riesgos laborales y para fichar semanalmente, "pero nada más". Este relato de su nulo desempeño lo refrendan fuentes conocedoras a Vozpópuli.

Todo ello, bajo la supervisión de Joseba García, hermano de Koldo, quien intermedió en la contratación y a cuyas órdenes supuestamente trabajaba. Jésica ha añadido que fue el propio hermano de Koldo quien le dio las instrucciones para sus trabajos y que le insistió en que era fundamental que fichara.

La empresa pública de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes reaccionó con un mutismo absoluto la semana pasada tras las declaraciones de Jésica, como informó este periódico. No se podía acceder a ningún representante, no se daban explicaciones.

A diferencia de Tragsa, la otra empresa pública en la que recaló la ex novia de Ábalos cuando se le acabó el contrato en Ineco, que el pasado viernes trasladaba que estaba "llevando a cabo una investigación interna al respecto con el fin de tomar las medidas oportunas y depurar posibles responsabilidades".

Ese día se conoció además la renuncia de la responsable del área que la contrató para Tragsa, Caridad Martín Palacios, gerente del área de Desarrollo Rural y Política Forestal de la empresa pública, según ha avanzado El Mundo.

Pues bien, Ineco ha contraatacado este jueves y ha remitido una carta a sus trabajadores en la que sostiene que Jésica sí trabajó, lo que asegura que va a probar con su registro horario y con distintos mails. Así se lo ha trasladado además a la Fiscalía Anticorrupción.

Este viraje se produce después de que Joseba García declarara a su vez ante el Supremo como testigo el pasado martes y afirmara que hay informes que muestran que la ex pareja de Ábalos sí trabajaba.

Tragsa sí admite que no trabajaba

La reacción de Ineco es la opuesta a la de Tragsa también en este aspecto, ya que la empresa dependiente de la SEPI reconoce que Jésica no trabajaba. Así lo sostiene Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa, en una carta que ha remitido a sus empleados para justificar a la empresa pública y, por ende, a sí mismo de que ha informado este periódico. Casas Grande centra sus esfuerzos en justificar la contratación, que asegura que fue "acorde a nuestros procedimientos" y "tras un proceso de selección, atendiendo a criterios de igualdad, mérito y capacidad".

Alude a una auditoría interna realizada que ha constatado que una de las personas no registró su jornada laboral. Precisamente, Vozpópuli ha informado este martes de que Tragsa liberó a Jésica del férreo control de asistencia que aplica a su plantilla y de que el control de fichajes, de los más rigurosos de la Administración, no se le aplicó.

"Obviamente, las personas encargadas del control del encargo, en cuanto tuvieron constancia de este hecho a lo largo de la ejecución del mismo y del contrato laboral asociado, trataron de trasladar a la persona implicada y al cliente esta irregularidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por dichos responsables, la persona contratada continuó sin realizar el registro de jornada", sostiene la misiva.

En lo que sí coinciden Tragsa e Ineco es en involucrar a Adif en el caso, ya que Jésica estaría contratada en encomiendas de la empresa ferroviaria. De hecho, su expredidenta, Isabel Pardo de Vera, ha declarando en el Supremo que Äbalos le pidió consejo sobre cómo se podía contratar personal administrativo en Ineco.