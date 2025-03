La indignación con la mentira de los Mossos crece: "No son Cuerpos de Seguridad del Estado"

Varios sindicatos de la Policía y asociaciones profesionales de la Guardia Civil acusaron este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tergiversar" el marco legal por equiparar a los Mossos d'Esquadra con la Guardia Civil y la Policía Nacional y, de esta forma, defender el acuerdo con Junts para la delegación de competencias migratorias y de control de fronteras.

"Los Mossos d'Esquadra son una policía autonómica y no Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así lo establece la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que diferencia claramente entre los cuerpos estatales (Guardia Civil y Policía Nacional) y los autonómicos", sostuvo AUGC en un comunicado.

Desde la Policía, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) también censuró las palabras de Sánchez. "El SUP quiere denunciar la estrategia manipuladora del presidente para sustraer las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en contra de la Constitución y en favor de sus socios independentistas", indicaron en un comunicado en el que critican las "mentiras" y el "malabarismo político" del jefe del Ejecutivo.

Se trata de dos de las doce organizaciones de Guardia Civil y Policía Nacional que respaldan una protesta convocada el próximo miércoles frente al Congreso de los Diputados en rechazo al pacto entre socialistas y independentistas catalanes.

Vaciamiento de competencias del Estado

Para AUGC, la afirmación de Sánchez para defender el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont "no es un simple lapsus, sino un intento más de justificar cesiones políticas que, en la práctica, suponen el vaciamiento de competencias reservadas al Estado". Y añadió: "No es la primera vez que el Gobierno cede ante presiones políticas para debilitar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña y en otras comunidades, dejando en un segundo plano a quienes garantizan la seguridad en todo el territorio nacional con profesionalidad y entrega. No aceptamos que se nos relegue ni que se distorsione la realidad jurídica, la Guardia Civil es una institución fundamental del Estado, y así debe seguir siendo".

Para el SUP, "lo más triste de esta situación" es la postura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Nuestro ministro del Interior, que aseguró en varias ocasiones que jamás se cederían ni se delegarían las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a una autonomía, esté ahora con su silencio participando de esta maniobra contraria a Derecho".

Agravios salariales

Otras organizaciones policiales como Justicia Policial (Jupol) reaccionaron a las declaraciones de Sánchez en redes sociales: "Si todos somos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿por qué existen agravios salariales que solo sufren Guardia Civil y Policía Nacional?". Jupol recordó demandas como la jubilación digna o la profesión de riesgo y mencionaron lo ocurrido durante el 'procés'. "Del papel de los Mossos como supuesta Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el referéndum ilegal ya hablamos otro día", indicaron en su cuenta de la red social X.

"Por mucho que lo repita el número uno, dos o tres del Gobierno, según el ordenamiento jurídico, traspasar competencias exclusivas de la Policía Nacional y Guardia Civil a policías autonómicas es ilegal", sostuvo por su parte Justicia para la Guardia Civil (Jucil), que como el resto adjuntó el vídeo con la declaración de Sánchez en Bruselas.

"Solo hay que leer el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para poder constatar que lo que dice el señor presidente del Gobierno de España es contrario a lo que dice la ley", abundó la Unión de Oficiales de la Guardia Civil también desde X.

Otro sindicato de la Policía, la Confederación Española de Policía (CEP), puso el foco en que Sánchez "venda como un éxito que todos los españoles paguen el aumento de 8.000 mossos para Cataluña" para que, según dicen, "tenga seguridad premium". Y apostilló: "Pero no te dicen que son la segunda autonomía con más tasa de criminalidad y que ese fracaso policial se premia dándoles más competencias".

Declaraciones de Sánchez en Bruselas

Las organizaciones policiales reaccionaron de esta forma a las declaraciones en Bruselas de Sánchez tras la cumbre extraordinaria de líderes europeos, donde defendió el proyecto de ley orgánica acordado entre PSOE y Junts al sostener que la legislación actual ya dice que los ciudadanos extranjeros tienen que conocer el castellano y también el resto de lenguas cooficiales, como el catalán. El jefe del Ejecutivo respaldó el punto del acuerdo que permite a la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, tener presencia en las fronteras, en los puertos y aeropuertos junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los Mossos, dijo Sánchez, "también son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía Nacional o como la Ertzaintza en Euskadi", aunque esto pueda "rechinar" a algunos. "El Estado somos todos", enfatizó, antes de comparar la situación de 2018 con la "colaboración" actual "codo con codo" entre cuerpos policiales.

La mayoría de organizaciones de Policía y Guardia Civil reaccionaron al acuerdo anunciado este lunes con críticas hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando que en el pasado había sostenido que las competencias migratorias y de control de fronteras o de expulsión de extranjeros era exclusiva del Estado, sin posibilidad por tanto de ser transferidas o delegadas.