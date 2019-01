Otros cuatro independentistas, detenidos por participar en corte de vías del AVE Girona

La Policía Nacional ha detenido esta tarde a otras cuatro personas más por un supuesto delito de desórdenes públicos, entre ellos a un fotoperiodista de Girona, Carles Palacio, y a dos universitarios, con lo que son ya quince los arrestados hoy, de los que once han quedado en libertad.Según ha manifestado el abogado Benet Salellas, que ha asistido a los 11 detenidos por la Policía esta mañana, la intención era llevar a cabo un total de 17 detenciones, con lo que faltarían por arrestar todavía dos activistas.De los cuatro detenidos esta tarde, tres han sido arrestados en Girona y son miembros de La Forja y del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), mientras que el fotoperiodista ha sido detenido en Barcelona por seis personas de paisano, de las que cuatro le han introducido en un vehículo sin logotipos policiales, ha denunciado el también fotoperiodista Jordi Borràs.La Policía Nacional ha detenido esta mañana a los alcaldes de las localidades gerundenses de Verges, Ignasi Sabater; y Celrà, Dani Cornellà; ambos de la CUP, y a otras nueve personas, que han quedado ya todas en libertad, por un presunto delito de desórdenes públicos, por ocupar las vías del AVE en el aniversario del 1-O.Al respecto, Benet Salellas ha calificado las detenciones de "arbitrarias y desproporcionadas", y la investigación de "chapucera" y de "espectáculo policial" ordenado por el Ministerio del Interior.Ha avanzado que pedirán explicaciones por lo sucedido, teniendo en cuenta que el juez no ha dictado ninguna orden de detención, y que no entienden "para qué se ha detenido a estas personas si luego han sido puestas en libertad"."Esto es algo que el propio ministro o los responsable de Interior deberían poder aclarar porque no es normal que un alcalde sea detenido por la mañana cuando sale de su casa para trabajar y simplemente por unos hechos de estas características, en una investigación de tan mala calidad", ha denunciado el también exdiputado de la CUP en el Parlament.El letrado ha recordado que no se da ninguno de los motivos que llevarían a la detención: "tienen domicilio conocido, sin ninguna citación previa y por unos hechos que los propios policías valoran como leves cuando les dejan en libertad sin pasar disposición judicial".Además, en el caso del alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater, que está comprobado que estaba trabajando en el instituto el 1-O, ha avanzado que "nos plantearemos acciones contundentes en relación con el montaje que hemos vivido. Tenemos voluntad de esclarecer quién ha ordenado esta operación política contra los alcaldes de la CUP y el resto de activistas y solicitar las responsabilidades políticas correspondientes".