Los independentistas catalanes siempre quieren más: exigen 10 medidas para mejorar los trenes regionales

Dotar al servicio ferroviario de Cataluña de más personal, coordinación e información es el objetivo de las diez las medidas que han pactado el Ministerio de Transportes y el Govern para mejorar el funcionamiento de los trenes en la comunidad, después de una semana caótica con múltiples incidencias.



El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el de Adif, Pedro Marco de la Peña, han mantenido este domingo una reunión con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y otros miembros de su equipo para analizar la situación de la red ferroviaria y hacer seguimiento de las inversiones y obras que se están ejecutando en Cataluña. Estas son las diez actuaciones que han pactado ambas partes para intentar mejorar el sistema ferroviario:



1.- Intensificar los trabajos de inspección de infraestructuras en el ámbito Adif en Cataluña para garantizar la prestación del servicio de Rodalies.

2.- Seguir trabajando en el marco del grupo de trabajo de redacción del Plan de Rodalies de Catalunya 2025-2030 para completar la definición de nuevas inversiones y las prioridades de las actuaciones.

3.- Adif acelerará los procesos de selección de personal actualmente en desarrollo para cubrir cuanto antes las vacantes en posiciones técnicas.

4.- Se reforzarán los centros de información y gestión de Renfe, así como el personal destinado a la atención inmediata a las personas usuarias en caso de incidencia e información a la ciudadanía.

5.- Se comunicará a la Generalitat las actuaciones que comporten afectaciones a los usuarios con una antelación de 6 meses para poder establecer las medidas de información a los usuarios y poder compartir con ellos los proyectos y crear comisiones de seguimiento.

6.- En aquellas obras que hayan requerido un corte del servicio de más de una semana, no se producirá la actividad con pasajeros sin haber tenido un período de marcha blanca de mínimo un día para cortes de más de una semana y de dos días para cortes de más de un mes.

7.- Las obras de mantenimiento nocturno se entregarán con una hora de antelación a la operación de servicios comerciales.

8.- Compromiso de establecer reuniones semestrales con las distintas plataformas de usuarios y de defensa del transporte con ferrocarril.

9.- Incrementar las reuniones periódicas para hacer seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en Cataluña para mejorar el sistema ferroviario.

10.- Dada la magnitud de las inversiones en curso del Pla de Rodalies, Adif habilitará una oficina técnica para la dirección y seguimiento de las actuaciones.

Junts denuncia que el Govern sale "con las manos vacías" de la reunión con Transportes

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha denunciado este sábado que el Govern ha salido "con las manos vacías" de la reunión con el Ministerio de Transportes por las múltiples incidencias en la red ferroviaria de Cataluña y ha acusado al presidente catalán, Salvador Illa, de estar "escondido".

En unas declaraciones facilitadas por el partido, Sales ha considerado que la reunión entre el Govern y representantes del Ministerio de Transportes, Renfe y Adif "ha sido un despropósito". "No hay las medidas necesarias para revertir esta situación que afecta cada día a muchos ciudadanos", ha apuntado Sales, que ha subrayado que "lo que hace falta es un Govern que se plante ante Madrid para buscar soluciones".



La portavoz de Junts ha recriminado al Govern su "silencio" y "falta de liderazgo cuando tiene que plantarse ante el Gobierno español por los intereses de Cataluña" y ha acusado a Illa de estar "totalmente ausente". "Pedimos que no se escondan más, que no callen más y que pongan al servicio de los catalanes todas aquellas medidas para revertir esta situación, que es fruto de la desinversión constante y permanente del Gobierno español hacia Cataluña", ha agregado.

Junqueras pide dimisiones en Adif y Renfe "si no son capaces de hacer su trabajo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este sábado que "los responsables de Adif y Renfe deberían dimitir si no son capaces de hacer su trabajo" y ha denunciado el funcionamiento "catastrófico" de la red ferroviaria en Cataluña, "impropio de cualquier país europeo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras, que ha reiterado que este año ERC no aprobará los presupuestos de la Generalitat ni los estatales, ha enfatizado que los catalanes "no merecen un trato como el que el Gobierno español les ha estado dando desde hace tanto tiempo" en el ámbito ferroviario. "Si son incapaces de garantizar que los trenes funcionen, que lleguen a la hora, que den el servicio que deben dar, los responsables de estos servicios de Renfe, de Adif y demás deberían dimitir si no son capaces de hacer su trabajo", ha subrayado Junqueras antes de la reunión que han mantenido este domingo responsables del Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y el Govern para abordar la situación de la red ferroviaria en Cataluña.

El líder de ERC ha subrayado que este "mal funcionamiento" de los trenes en Cataluña "justifica plenamente" el traspaso del servicio de Rodalies al gobierno catalán y ha destacado que "la prueba de que los trenes en Cataluña pueden funcionar bien es que los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya son ejemplares".

Asimismo, ha apuntado que el pacto para el traspaso de Rodalies incluye el compromiso del Gobierno de "poner los recursos necesarios para renovar las vías, catenarias y material móvil". "El Gobierno español no solo debe traspasar la responsabilidad, no solo debe traspasar la gestión. Lo que debe traspasar son todos los recursos necesarios y tiene que hacer todas las inversiones necesarias para que el sistema funcione", ha agregado.