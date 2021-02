Los indecisos siguen siendo mayoría para las elecciones en Cataluña, según el CIS

Un 26,3% no sabe y un 11,4% no contesta. Ese es el porcentaje de indecisos que hay a diez días de las elecciones en Cataluña. El 14-F deja una cosa clara, la abstención va a crecer, ya que el 12,2% de los encuestados en el CIS 'flash' publicado este jueves sobre los comicios asegura que no ejercerá su derecho al voto.

El porcentaje de personas que no votaría ha crecido considerablemente, ya que en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que salió a la luz el 21 de enero, también sobre las elecciones catalanas, el porcentaje de votantes que no iban a acudir a las urnas era del 5%. Es decir, en 15 días el número de personas que no piensan votar ha aumentado en 7,2 puntos.

Lo que sí ha descendido ha sido el número de indecisos, aunque sigue siendo la opción mayoritaria. En concreto ha pasado del 50,7% de ese anterior CIS (39,1% no sabía y 11,6% no contestó) al actual de 37,7%, un descenso de 13 puntos.

El PSC de Salvador Illa ganaría las elecciones

El PSC ganaría las elecciones del 14 de febrero con el 23,7% de los votos, 0,2 puntos menos que lo que le otorgaba el CIS publicado el 21 de enero. Eso implica que superaría a ERC en 3,8 puntos, ya que la formación liderada por Oriol Junqueras y encabezada en estos comicios por Pere Aragonés obtiene una estimación de voto del 19,9% de los votantes (0,7 puntos menos que en el anterior CIS).

El partido que, según esta encuesta del CIS, sí perdería esa opción de ser la fuerza más votada sería Junts. En concreto lograría un apoyo del 14,6%, aunque mejora el resultado del pasada encuesta, en la que JxCAT conseguía el 12,5% de los votos.

Ciudadanos seguiría en caída libre y se conformaría con el 7,9% de los votos, 1,7 puntos menos que el CIS del 21 de enero. Esa bajada implicaría que los naranjas perderían la cuarta posición en favor de En Comú-Podem, que lograrían un apoyo del 8,9% (aunque pierde 1,2 puntos en comparación al pasado barómetro).

En el resto de formaciones destaca que Vox conseguiría un mejor resultado que el PP, un hecho que ya reflejó ese CIS catalán de finales de enero. Si en aquella ocasión la diferencia era de 0,8 puntos (5,8% del PP por 6,6% de Vox), ahora aumenta: los populares se quedan en el 5,8% y Vox crece hasta el 6,9%. Además, la CUP también mejora en estos últimos 15 días, pasa del 6% de los apoyos al 6,8%.

La encuesta se ha hecho entre la población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residente en la comunidad autónoma de Cataluña entre el 1 y el 3 de febrero. En total se han realizado 1.838 entrevistas del total de 1.900 que había pronosticadas en 321 municipios de las cuatro provincias catalanas.