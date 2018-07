El incidente del pasaporte de 'La Manada' se vuelve contra la Policía

Los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra descartan que el guardia civil de 'La Manada' acudiese a una comisaría de Sevilla con la intención de renovar su pasaporte para fugarse. Se basan en el contenido de la conversación telefónica que mantuvo con la Policía en la que le recomendaron acudir a una oficina de expedición de pasaportes y al testimonio de varios funcionarios que corroboraron la tesis del acusado. Exonerado el agente de reingresar en prisión, el auto se vuelve en contra de las autoridades policiales con severas críticas a su actuación en este asunto.

Según dicen los magistrados, no resulta “admisible” a la hora de abordar el riesgo de fuga del guardia civil “las explicaciones dadas a este Tribunal por el Jefe Superior de la Jefatura Superior de Policía Occidental de Andalucía (José Antonio Pérez Martínez) sobre las razones por la que este Tribunal no fue inmediatamente informado” de los hechos ocurridos en la comisaría de Tablada de Sevilla el lunes 25 de junio.

Lo que alegó el mando policial aludido en un escrito remitido al Juzgado es que, una vez tuvo conocimiento ese mismo día, impartió “las órdenes pertinentes” para informar de lo ocurrido tanto a la Jefatura Central de Coordinación y Seguridad Ciudadana, como a la propia Audiencia Provincial de Navarra. El problema, según dijo, es que se fue de viaje oficial tres días a Madrid y a Granada y no supo hasta después que sus órdenes no se habían cumplido.

"Cierta complejidad"

“Las órdenes derivadas desde esta Jefatura Superior en el caso particular afectan a distintos ámbitos competenciales y por ende a diversidad de funcionarios, lo que supone cierta complejidad”, alegó el jefe superior -según dijo- “sin ánimo de aparentar excusa o justificación banal alguna”.

No obstante, el malestar de los magistrados no acaba ahí, también se quejan sobre el modo en el que se enteraron del asunto: “Tampoco resulta admisible que la primera información que tuvimos sobre este incidente nos hubiese llegado a través de los medios de comunicación el día 28 de junio (tres días después) y que se hicieron eco y replicaron el tuit publicado desde la misma Policía Nacional”. A su juicio, fue "el momento en el que una situación a la que oficialmente no consta se le diera la menor trascendencia comenzó a provocar todo el revuelo".

Si realmente se hubiere tratado de una actuación para obtener el pasaporte, no sólo podría justificar un riesgo de fuga, sino una acción constitutiva de un delito"

Los jueces se refieren al tuit del Departamento de comunicación de la Policía Nacional en el que se informaba de que habían “Pillado” a uno de los miembros de 'La Manada' “cuando intentaba obtener un pasaporte” pese a que tenía “en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado”. “#AsíNO”, remataba el comentario, que iba acompañado por una imagen de Batman negando con el dedo.

"La única reacción, un tuit"

“Si realmente se hubiere tratado de una actuación para obtener el pasaporte, no sólo podría justificar un riesgo de fuga, sino una acción constitutiva de un delito. Que ninguno de los funcionarios que intervinieron en los hechos reaccionara; que no se diera aviso de inmediato a este Tribunal; que no se elaborara tampoco ningún atestado ni se remitiera comunicación alguna a la autoridad judicial y que la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit de las características del que nos ocupa, hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma”, indica el auto.

Quien ha redactado esta resolución es el magistrado Ricardo González, el mismo juez del voto particular de la sentencia que calificaba como un “jolgorio” lo sucedido en el portal de Pamplona entre la víctima y los cinco sevillanos. En aquella sentencia se quedó solo, pero ahora cuenta con el apoyo de su compañera de tribunal Raquel Fernandino. En este auto referente al guardia civil de ‘La Manada’ quien ha emitido un voto particular es el presidente del tribunal José Francisco Cobo, partidario del reingreso en prisión del condenado.

En el auto son varios los testimonios que confirman que el guardia civil quería información sobre cómo cumplir con la orden del tribunal de entregar su pasaporte porque lo había perdido y no renovárselo para huir. La funcionario número 02272 que lo atendió en primer lugar confesó en la vista celebrada por este asunto que le preguntó si tenía interés de renovarse el pasaporte y que él le contestó que no. Esta misma funcionaria admitió que no incluyó este detalle en la minuta que elaboró al respecto.

La Policía le remitió a pasaportes

Este extremo fue confirmado por una segunda testigo, en este caso la jefa del equipo de expedición de pasaportes de Tablada. Según dijo, su compañera “sí le comentó que Guerrero le había manifestado que no tenía interés en renovar el pasaporte”. El tribunal le da relevancia también a la conversación telefónica mantenida por el propio guardia civil con la Policía días antes en la que explicaba su situación y pedía información.

Esta grabación se escuchó también en la vista del pasado 5 de julio a instancias de la Fiscalía que pidió el reingreso del guardia civil en prisión

“Le explico mi situación, yo necesito entregar en los juzgados un pasaporte por una orden judicial. Entonces, al enterarme, no encuentro el pasaporte, ese es el problema, entonces tengo que, tengo cuatro días hábiles para entregarlo; entonces no sé si está caducado o no y cómo me prohíben sacar el pasaporte, si está extraviado, no vaya a ser que saque el pasaporte y salte alguna alarma o requerimiento”, decía el miembro de ‘La Manada’.

Esta grabación se escuchó también en la vista del pasado 5 de julio a instancias de la Fiscalía que pidió el reingreso del guardia civil en prisión. Según ese audio, fue la propia Policía la que le remitió a una oficina de expedición de pasaportes: “En cualquier caso, caballero, la manera de comprobar eso sería a través de la oficina de pasaporte y ahora mismo hasta el lunes por la mañana están cerradas”.