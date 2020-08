Un incendio en La Palma cuenta con tres frentes activos y obliga a evacuar a 300 vecinos

El incendio que se inició en la tarde de este viernes en la zona de La Catela, en el municipio de Garafía (La Palma), está cera de poder ser estabilizado, que no controlado, y cuenta con tres frentes activos. El fuego que se originó sobre las 18.20 horas de este viernes en la zona de La Catela, dentro del municipio de Garafía (La Palma), tiene actualmente un perímetro de 16 kilómetros, una superficie de 1.200 hectáreas) y ha quemado entre 300 y 400 hectáreas, centrándose en los trabajos en este momento en contener los tres frentes activos.

Así lo ha indicado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, durante una comparecencia para informar de la evolución del fuego y de la situación actual que contó con la participación del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, el director técnico de Extinción del Gobierno de Canarias, Jorge Parra; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

"Estamos ante un incendio que se puede definir como de carácter topográfico. Es muy importante el viento pero aquí lo es más la condición orográfica, lo que dificulta decidir cuál es la cabeza y la cola del fuego, ya que según el viento es una u otra", dijo.

El inspector jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Andrés Rodríguez, ha señalado que está más o menos estabilizado. "No está controlado aún y si las condiciones meteorológicas ayudan y la previsión de tiempo prevista para hoy de altas temperaturas y viendo no nos afectan mucho, puede ser que lo logremos mantener y que no se nos escape la zona que tenemos ahora mismo", dijo.

En este sentido, Rodríguez comentó que se trata de una valoración más optimista que la que había ayer por la tarde cuando se inició el fuego.

Unos 300 vecinos desalojados

Por su parte, la cifra de vecinos que han tenido que se desalojados de manera preventiva por su cercanía al incendio asciende a unas 300 personas, según ha informado el Cabildo.

De esta manera, casi todos ellos se han trasladado hasta las viviendas de familiares o amigos, mientras que 37 están en el Albergue Cuatro Caminos, 10 en el de Pino de la Virgen y dos en la Residencia de Mayores de Santo Domingo.

Por su parte, los barrios evacuados son Colmenero, Catedral, Los Lomitos, Cueva de Agua, Briestas, Zona Alta, El Castillo, Las Tricias, Hoya Grande, Llano Negro y La Mata.