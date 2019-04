Siete dotaciones de los Bomberos de Cataluña han extinguido la noche de este jueves un incendio ocurrido en un tráiler en la carretera C-25 a su paso por Arbúcies (Gerona).

Según han informado los bomberos en un apunte en Twitter este viernes, han recibido aviso del incendio a las 23.47 horas y no ha causado heridos.

Aquesta nit hem treballat amb 7 dotacions #bomberscat en l'incendi d'un tràiler a la C-25 a Arbúcies, entre els túnels de Joanet i Les Comes (avís 23.47h). No ferits. S'han muntat 2 línies d'aigua i s'ha treballat amb una retroexcavadora per remoure i acabar de remullar. EXTINGIT pic.twitter.com/BjbRGZ3EyQ