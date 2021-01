Iñaki Gabilondo deja su colaboración diaria en 'Hoy por hoy' porque está "empachado de la lucha partidista"

Gabilondo tenía una columna de opinión en el programa que dirige Angels Barceló, el 'Abierto', todos los días a las ocho y media de la mañana y este lunes anuncio que lo deja, harto de tener que opinar de la confrontación política que desde hace años vive España.

"Cuando alguien de mi edad se hace a un lado pocas explicaciones hacen faltan", destacó el veterano comunicador quien a continuación reconoció que no se sentía capaz de seguir haciendo análisis políticos con el clima de crispación que vive España.

"No quiero avinagrarme"

"El enconamiento partidista no me va. Hacen falta muchas fuerzas para afrontar la lucha partidista encarnizada" que se respira en España. "No quiero avinagrarme", aseveró, analizando todos los días el enconamiento que vive la política española. "No me siento con ganas", agregó, y anunció que estará los lunes a las 10 de la mañana "para mirar la vida y el futuro de los jóvenes, para mirar la política de las cosas y hacer algo distinto como es escuchar a los jóvenes. Estar con jóvenes que nos estimulen con lo que están haciendo", concluyó.