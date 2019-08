El juez imputa al jefe de seguridad bancaria de BBVA por el 'caso Villarejo'

El magistrado Alejandro Abascal Junquera, que ejerce de refuerzo en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Tándem por las actividades presuntamente delictivas del excomisario José Manuel Villarejo, ha citado a declarar el próximo 5 de septiembre en condición de investigado al ex policía y jefe de seguridad bancaria del BBVA, César Bilbao Delgado, con lo que son ya nueve los directivos o exdirectivos de la entidad imputados. Este diario no ha podido recabar la versión de BBVA sobre esta nueva imputación.

Así consta en una providencia del juzgado central de instrucción número 6 de Madrid, adelantada por Vozpópuli, en la que el juez Abascal fija el calendario de citaciones que permitirán retomar la instrucción desde principio del mes de septiembre en relación con dos de las piezas de este sumario.

Sobre la pieza número 1 del procedimiento, el juez ha llamado a declarar también el 5 de septiembre al ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Policía, Carlos Salamanca.

'Caso Iron'

Para esa misma fecha se han acordado otras once declaraciones referidas a la pieza 2, denominada Iron, sobre espionaje al bufete de abogados Balder IP Law, que conllevarán una nueva comparecencia como investigado del ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño, además de César Bilbao Delgado, el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque y un subinspector de Policía en activo cuya identidad no ha sido revelada, todos ellos por delitos de cohecho y revelación de secretos.

También acudirá el mismo día Manuel Novoa, supuesto colaborador de Villarejo que ya el pasado mes de febrero reconoció ante el juez que su papel se limitaba a buscar en las bases de datos policiales información que sus mandos les solicitaban. En alguna ocasión, según reveló, mediante una nota en un post-it sin conocer el objetivo que tenían las pesquisas, y sin recibir sobresueldo por ello, según informa Europa Press.

Datos de clientes

Como adelantó Vozpópuli, el juez Alejandro Abascal Junquera también ha llamado a declarar como imputado al inspector de la Policía jubilado Constancio Riaño, que facilitó al comisario José Manuel Villarejo información bancaria de varios clientes de BBVA.

La decisión del magistrado se produce después de que el propio banco remitiera el pasado 26 de febrero dos documentos que según la Policía están "directamente relacionados" con las gestiones que Villarejo hizo para la obtención de los datos bancarios del bufete de abogados Balder IP Law, según explica un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de 28 de febrero.

Riaño está citado a declarar el próximo 23 de septiembre, fecha para la que se ha citado también como investigados, y por los mismos delitos, el agente de policía jubilado Antonio Bonilla Martínez y el policía José María Serrano Ydigoras.

Las citaciones tienen lugar meses después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara reabrir la pieza. Aquel auto rectificó la decisión del juez Diego de Egea, que hasta el pasado diciembre estaba a cargo de la instrucción del llamado caso Villarejo. Los jueces aseguraron que se mantenía el "indicio de la participación de los investigados" en hechos inicialmente delictivos.

Advertencia de detención a Salamanca

Según refleja la providencia de citación sobre la pieza 1, la declaración de Salamanca inicialmente prevista para el día 3 de septiembre (ya se había retrasado en anteriores ocasiones) se deja para la tarde del 5 de septiembre "por motivos de agenda".

En el documento se advierte al comisario de que tiene la obligación que tiene de comparecer, y que de no hacerlo sin justificar una causa legítima la citación "podrá convertirse en orden de detención".

En comparecencias anteriores, según Europa Press, Salamanca reconoció al instructor del caso, Manuel García-Castellón, que los miles de euros de los que hizo uso en efectivo entre 2011 y 2013 --sin tocar sus cuentas bancarias-- procedían de dinero en metálico que venía ahorrando desde 2003 en su casa por motivos de "seguridad" y era fruto de su trabajo, una cantidad que estimó en torno a 225.000 euros.