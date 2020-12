Illa forzó a Moncloa a cerrar la frontera aérea con Reino Unido para evitar el fiasco de marzo con Italia

La intervención del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido determinante para que el Gobierno rectifique su posición con respecto al Reino Unido. Illa intervino de forma decisiva entre el domingo por la tarde y las primeras horas del lunes para que La Moncloa decretase el cierre de la frontera área con las islas británicas ante el temor a la nueva cepa del coronavirus y el recuerdo del fiasco del pasado marzo con Italia.

"Sanidad". Así responden fuentes de varios ministerios y también de la Comunidad de Madrid a la pregunta del cambio de criterio de Pedro Sánchez. España fue el único de los grandes países de la Unión Europea que se negó a suspender sus conexiones áreas con el Reino Unido tras la alerta emitida por las autoridades sanitarias de la mutación del virus SARS-CoV-2 -causante de la covid-19- altamente contagiosa.

La Moncloa pidió una respuesta coordinada de la Unión Europea al cierre de fronteras que países como Alemania o Francia anunciaban en cascada. Y simplemente anunció un refuerzo de los controles de PCR que los pasajeros deben portar obligatoriamente para entrar en nuestro país. El Gobierno ha rectificado menos de 24 horas después tras la presión de Illa y comunidades como la de Madrid o Valencia y la confirmación de al menos un caso de la nueva cepa en Gibraltar.

La Moncloa rectifica

La medida no ha sido tan dura como la de nuestros vecinos, pero sí contundente. España no ha prohibido los vuelos del Reino Unido a España, pero solo dejará entrar a españoles y residentes. Se trata de un cierre de frontera área, que se ha tomado en coordinación con Portugal.

"Se ha decidido no suspender los vuelos para facilitar el retorno de los españoles", dicen fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha sabido Vozpópuli, en el ánimo de Sanidad no solo ha pesado el avance "descontrolado" de esta nueva cepa en Inglaterra, sino también lo ocurrido a principios de año. La expansión del coronavirus desde China golpeó con especial dureza a Italia en febrero y principios de marzo.

Las autoridades españolas rechazaron cerrar la frontera a pesar de los avisos que lanzó Illa en aquel momento. El Gobierno prohibió finalmente los vuelos cuando la epidemia estaba fuera de control en nuestro país y solo unos días antes de decretar el primer estado de alarma el 13 de marzo. Illa puso encima de la mesa la suspensión de las rutas áreas con Italia al menos un mes antes. Vozpópuli informó que el Gobierno descartó otras medidas drásticas como la cancelación de eventos culturales y deportivos por temor a su "impopularidad".

Madrid, satisfecho con Illa

La restricción también ha sido bien recibida por la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento solicitó al Gobierno una prohibición urgente. El vicepresidente Ignacio Aguado publicó varios mensajes en los que instaba a Sánchez a actuar cuanto antes.

"Illa es un hombre dialogante y el diálogo y los argumentos tienen más peso que la tozudez", aseguran desde el Gobierno regional.

La nueva mutación del virus se ha detectado ya en la Península Ibérica, concretamente en Gibraltar. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no tiene constancia de casos de esta cepa inglesa en España. Otras fuentes matizan que solo se detectará cuando se cambia la secuencia de un gen en las pruebas PCR. Y que hasta que no se haga será imposible saber si esta nueva variante del coronavirus está o no extendida en nuestro territorio.