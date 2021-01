El plan de Illa para combatir el secesionismo: un "acuerdo para el reencuentro"

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que si gobierna impulsará un "acuerdo para el reencuentro" entre catalanes y dejará atrás los 10 años del proceso independentista, que ha calificado de década perdida.

"No me permitiré el lujo de hacer una política de retórica vacía. El momento es lo bastante grave y la Generalitat es lo bastante importante como para dejarla en manos de personas que no se toman en serio" su gestión, ha sostenido en un encuentro este jueves con representantes del mundo económico y social de Cataluña, con representantes de sindicatos, patronales y empresas.

Ha criticado que al Govern actual "le sobra gesticulación y le faltan ideas" y ha defendido que a Cataluña le sobran años de mal gobierno y de enfrentamiento, por lo que ha insistido en que su reto es pasar página del proceso independentista.

El candidato socialista ha presentado su proyecto y su hoja de ruta para Catalunya basada en tres ejes: la reconstrucción sanitaria, económica y social, y ha sostenido que estará centrado en la colaboración institucional y en unir Cataluña, "no en la confrontación y el enfrentamiento".

"Recuperar el consenso"

Illa ha reconocido que para estos cambios necesitará "grandes acuerdos y estabilidad", por lo que ha apostado por la búsqueda de los puntos en común, el diálogo, el acuerdo y recuperar el consenso en la política catalana, rehacer pactos, reconstruir puentes y recuperando el respeto a los que piensan diferente, en sus palabras.

"Les haré una confesión: no me presento para obtener un buen resultado y ya, yo vuelvo a Cataluña. Ya hemos visto victorias estériles, me presento para ganar y gobernar", ha dicho en referencia a la victoria de Cs en las últimas elecciones catalanas de 2017.

Propuestas para Cataluña

En cuanto a las medidas que impulsará, Illa ha destacado el impulso de un plan nacional para la reconstrucción sistema sanitario, un plan de choque a corto plazo para "salvar el máximo número de empresas y el máximo número de puestos de trabajo", con apoyo a los sectores del turismo, el comercio, la hostelería y el ocio nocturno.

Ha anunciado que si gobierna en Cataluña pondrá la reconstrucción económica en manos del actual presidente de AENA, Maurici Lucena, como vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda: "No podría estar mejor acompañado".

El candidato socialista ha anunciado que destinará 1.000 millones de euros a la reactivación económica e impulsará un consorcio para coordinar los fondos europeos; también se ha comprometido a destinar un 6% del PIB a políticas de educación y un plan de infraestructuras, tras lo que ha apuntado: "Cataluña necesita un presidente que haga tándem con Pedro Sánchez".

Ha dicho que hará un nuevo plan de barrios "codo con codo con los alcaldes" y promoverá 4.000 viviendas accesibles para jóvenes, y se ha comprometido a impulsar en los seis primeros meses una agenda para el buen trabajo, el empleo de calidad y nuevas oportunidades.

Illa ha defendido su implicación con la cultura, y ha anunciado que su primer viaje internacional será a América latina, con el objetivo de recuperar la "capitalidad literaria de Cataluña".