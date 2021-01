Illa abandonará Sanidad sin empezar la prometida evaluación independiente de la pandemia

La evaluación independiente de la gestión de la pandemia es, casi un año después de la eclosión del coronavirus, una cuenta pendiente en España. Solicitada el pasado mes de agosto con urgencia por parte de un grupo de expertos españoles en la revista The Lancet, ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han realizado aún el peritaje de sus propias políticas frente a la covid-19 y no comenzará antes de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deje su cargo para trabajar como candidato del PSC en la campaña de las elecciones catalanas.

El propio Illa se comprometió públicamente a realizar dicha evaluación. El pasado mes de septiembre, el ministro de Sanidad aceptó someterse al examen independiente propuesto en agosto por una veintena de científicos que en una carta publicada en The Lancet solicitaban "urgentemente" responder a la gran incógnita: cómo es posible que España, a pesar de tener "uno de los mejores sistemas de salud" del mundo, esté entre los países más castigados por la pandemia de covid-19.

Salvador Illa se reunió en a principios y a finales de octubre con los firmantes de la carta. Según apuntan a Vozpópuli fuentes presenciales, el ministro se mostró “muy abierto” y “cercano”, aunque manifestó su desacuerdo con la publicación de la carta en The Lancet. “No le pareció bien”. Aquel encuentro sirvió para acercar posturas y el titular de Sanidad cambió la suya. Si en un principio defendía la opción de realizar la evaluación una vez fuera superada la pandemia, finalmente se impuso el criterio de los científicos: empezar cuanto antes para extraer conclusiones aplicables a la crisis sanitaria.

Sanidad se distancia de los expertos que piden la auditoría

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó en diciembre poner en marcha la evaluación. Los expertos que impulsaron la iniciativa lamentan que se les ha dejado al margen y aún esperan que alguien les remita el documento de consensuado por el Gobierno y los ejecutivos autonómicos. Pero por ahora, en enero, sigue sin arrancar y no se espera que lo haga hasta el próximo mes de abril, una vez que Illa haya abandonado su puesto como ministro de Sanidad.

En el mejor de los casos, el resultado de esta evaluación se emitiría en el mes de agosto. Se desconoce con certeza cuándo podría culminar. Pese a las preguntas de este diario, el Ministerio de Sanidad no ha querido informar sobre el punto en el que se encuentra este compromiso. Las comunidades autónomas consultadas tampoco tienen constancia de avances. Y los expertos que solicitaron la evaluación independiente reconocen que los contactos con el Gobierno han cesado: "No les ha interesado hablar del tema".

"Propusimos la evaluación independiente para afrontar la segunda ola del coronavirus y con suerte llegará para la quinta", advierte Joan Carles March, uno de los investigadores que firmaron la carta de 'The Lancet'

"La distancia ha sido cada vez mayor, con menos interés por parte de Sanidad", apunta Joan Carles March, exdirector y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). "Una cosa que planteábamos que fuera urgente no se va a hacer con urgencia", critica March: "En estos momentos, no veo que el tema esté encima de la mesa". Por ello, cree "difícil" que la evaluación pueda estar terminada en plazo y con celeridad, una demora a la que se suma la incertidumbre de la marcha de Illa: "No sabemos a quién van a poner y cuál va a ser la postura".

"Todo esto afecta", advierte March. La auditoría, dice, permitiría tomar las decisiones más adecuadas para la gestión de la pandemia: "Propusimos la evaluación independiente para afrontar la segunda ola del coronavirus y con suerte llegará para la quinta". March tilda de "preocupante" esta tardanza, sobre todo teniendo que en cuenta "que la Organización Mundial de la Salud lo está haciendo".

El Gobierno, sin prisa para una evaluación "urgente"

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estableció un marco de trabajo para la realización de la auditoría independiente que demoraba la misma unos cuatro meses al establecer ese "plazo aproximado" para "el desarrollo de todo el proceso y la entrega del informe final". Sin embargo, este plazo no empezará hasta que haya sido "conformado el equipo de planificación y coordinación de la evaluación", algo que por el momento no se ha producido, a pesar de la urgencia a la que apelaron los investigadores que impulsaron la iniciativa.

"La evaluación debe comenzar de inmediato e informar periódicamente hasta el final de la pandemia", exponían el pasado verano los expertos firmantes, que plantearon este proyecto con el objetivo de "identificar las áreas de salud pública y el sistema de asistencia sanitaria y social que necesitan ser mejoradas", sin incurrir en un posible "reparto de culpas" entre administraciones, sino limitándose a realizar un análisis técnico sobre la gestión de la pandemia por parte de un grupo de expertos multidisciplinar.

La evaluación de la pandemia se haría sin incurrir en un posible "reparto de culpas" entre administraciones, sino limitándose a un análisis técnico por parte de un grupo de expertos multidisciplinar

Los expertos que rubricaron el documento publicado en The Lancet fueron Alberto García-Basteiro, Helena Legido-Quigley, Carlos Álvarez-Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, Ildefonso Hernández, Joan Carles March, José Mª Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carme Vives Case. La misiva recibió el apoyo de más de 50 sociedades científicas y asociaciones médicas, "y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso".

Así lo indicaron los investigadores españoles en una segunda carta en la que reclamaron "compromiso" al Gobierno, así como a las comunidades autónomas, para acometer una auditoría que permitiría optimizar y coordinar la gestión de la pandemia "en un país donde las tensiones políticas son altas". Por tal razón, requirieron el apoyo a gran escala de los partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto".